Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales

Video Shakira en rojo y brillantes, Karol G con orejas de hada: los looks de la Met Gala 2024

La Met Gala, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la moda y el cine, no solo es una oportunidad para que las celebridades deslumbren con sus extravagantes atuendos, sino también un terreno fértil para la creatividad y el humor en las redes sociales.

Cada año, los usuarios de redes sociales como X (antes Twitter) comparten memes ingeniosos y ocurrentes relacionados con los looks y momentos destacados de la alfombra roja, y este 2024 no fue la excepción.

Doja Cat en la Met Gala 2024 Imagen X

Así fue la Met Gala 2024: los mejores memes

El evento se llevó a cabo este lunes 6 de mayo, sin embargo, ya desde antes los internautas estaban preparados para este gran suceso.

Memes Met Gala 2024 Imagen X

memes Met Gala 2024 Imagen X

Este año, la temática de la Met Gala invitó a los asistentes a explorar un nuevo mundo sensorial con piezas históricas vistas a través de la tecnología y el estado de la naturaleza en 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion'.

memes Met Gala 2024 Imagen X

Aquí tienes una recopilación de algunos de los mejores memes que circularon en las redes sociales antes, durante y después de la Met Gala 2024:

Por supuesto no faltaron aquellos que recordaron a la icónica película 'El diablo viste a la moda' con el personaje de Miranda Priestly (Meryl Streep) criticando los outfits.

Memes Miranda Priestly en la Met Gala 2024 Imagen X



Karol G fue comparada con uno de los personajes élficos de las películas de 'El señor de los anillos', más específicamente con Legolas (Orlando Bloom), debido al parecido por su largo cabello rubio y orejas puntiagudas.

Karol G meme de la Met Gala 2024 Imagen X



El atuendo de Lana del Rey impactó y encantó a los fans, pero aún así no se salvó de que le hicieran un meme al respecto, llamándola 'Madre de las cornudas', en lugar de 'Madre naturaleza', a la cual seguramente quiso evocar con su elección de look.

Lana del Rey en los memes de la Met Gala 2024 Imagen X

Los outfits de Chris Hemsworth y su esposa le recordaron a los internautas a las películas de 'Los juegos del hambre', especialmente cuando se presentaban los tributos y ya que en su mayoría los del Distrito 1 eran rubios y los más adinerados, con ellos fue con quienes compararon los usuarios de X a la feliz pareja.

Chris Hemsworth y Zendaya en los memes de la Met Gala 2024 Imagen X



Mientras que otro de los looks más aplaudidos fue el de Zendaya, quien evocó a una nueva villana de Disney.

Memes Met Gala 2024 Imagen X



Otras que también evocaron personajes de Disney fueron Dua Lipa, a quien la compararon con maléfica o el dragón de 'Mistress Of Evil'; mientras que la princesa Mérida de 'Valiente' también fue recordada por los fans.

Dua Lipa en los memes de la Met Gala 2024 Imagen X

memes Met Gala 2024 Imagen X



Incluso los atuendos más originales no escaparon del ingenio de los usuarios de las redes sociales.

memes Met Gala 2024 Imagen X

memes Met Gala 2029 Imagen X

Algunos estilos fueron comparados con objetos como una taza o un moño de Navidad, como le pasó a Serena Williams.

memes MetGala 2024 Imagen X

Serena Williams en memes de los Met Gala 2024 Imagen X



Elle Fanning también fue muy reconocida por un look un poco menos arriesgado.

Elle Fanning en los memes de la Met Gala 2024 Imagen X

Con el look de Shakira recordaron una frase del popular programa de televisión mexicano 'La Rosa de Guadalupe'.

memes Met Gala 2024 Imagen X

Kim Kardashian parecía tener frío, pero querer mostrar su atuendo al mismo tiempo, según los internautas.

Kim Kardashian en los memes de la Met Gala 2024 Imagen X



Muchos hombres fueron criticados por no atreverse a usar otros colores en un evento que instaba a la creatividad y colores vivos por su temática, pues la mayoría acudió, como siempre, de traje color negro.

memes Met Gala 2024 Imagen X

La Met Gala no solo es un escaparate de moda y estilo, sino también una fuente inagotable de inspiración para los creativos en línea. Incluso en los eventos más glamorosos, el humor y la imaginación siempre encuentran su lugar en forma de memes.