La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática

Jyoti Amge, reconocida como la mujer más pequeña del mundo, y Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo, ha capturado la atención global. Este evento histórico reunió a dos mujeres extraordinarias que representan extremos opuestos del espectro de la estatura humana, y la ocasión fue inmortalizada en conmovedoras fotografías y videos compartidos en redes sociales.

¿Quiénes son Jyoti Amge y Rumeysa Gelgi?

Jyoti Amge, nacida en la India en 1993, mide apenas 62.8 centímetros debido a una afección conocida como acondroplasia, un tipo de enanismo. Guinness World Records la reconoció en 2011y desde entonces se hizo famosa a nivel mundial.

Uno de los sueños de Jyoti era convertirse en actriz y pudo cumplirlo al participar en la tercer temporada del popular show televisivo 'American Horror Story'.

Por otro lado, Rumeysa Gelgi, originaria de Turquía y nacida en 1997, mide 2.15 metros como resultado del síndrome de Weaver, un trastorno genético extremadamente raro que afecta el crecimiento y otras características físicas. Al igual que Amge, Gelgi utiliza su reconocimiento mundial como la mujer más alta para educar al público sobre su condición y para inspirar a otros a aceptar la diversidad.

El emotivo encuentro de las mujeres más alta y más pequeña del mundo

Ambas sorprendieron a todos al reunirse en el prestigioso Savoy Hotel y celebrar el Día Guinness de los Récords. Con una enorme sonrisa ambas se saludaron y compartieron una taza de té. Gelgi asegura que a pesar de que ella es muy diferente a Jyoti, a ambas les gusta cuidar de sus manos y hacerse manicures.

"A las dos nos encanta maquillarnos, cuidarnos, las joyas y hacernos las uñas” dijo Gelgi en un comunicado de prensa. Fue genial", es lo que dijo Rumeysa en una entrevista.



Eventos como este reflejan cómo las diferencias extremas pueden convertirse en oportunidades para conectar a las personas y generar conciencia sobre temas importantes, como las condiciones médicas raras y la inclusión.

La reunión entre Jyoti Amge y Rumeysa Gelgi es un recordatorio poderoso de que la diversidad humana debe ser celebrada, no solo tolerada. Ambas mujeres han convertido sus desafíos personales en plataformas para el cambio positivo, demostrando que las diferencias pueden ser una fuente de fortaleza y unidad.

