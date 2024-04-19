El trágico final de la tierna actriz que interpretó a Ducky en 'Pie pequeño en busca del valle encantado'

Los niños actores han formado parte de la industria de Hollywood durante décadas, y aunque muchos alcanzan el éxito, hay casos que terminan en tragedia, como el de Judith Barsi.

El trágico final de la actriz infantil Judith Barsi: fue víctima de la violencia doméstica

Nacida en la ciudad de Los Ángeles en 1978, comenzó su carrera como actriz a una edad muy temprana. A los cinco años, ya había aparecido en anuncios publicitarios y comerciales de televisión, pero su gran oportunidad llegó en 1986 cuando fue elegida para interpretar el papel de Dana en la popular serie de televisión 'Punky Brewster'.

Su actuación fue muy bien recibida y le valió varias ofertas para participar en otras producciones como 'Cheers', 'Remington Steele', 'The Twilight Zone' o 'Cagney y Lacey'; no obstante, su fama crecería gracias a que poco después prestó su voz para darle vida al personaje de Ducky o mejor conocida como Patito en español, en la cinta 'En busca del valle encantado', la cual se estrenó en noviembre de 1988.

Meses después gracias a su trabajo como el simpático dinosaurio verde, la buscaron para participar en la cinta 'Todos los perros van al cielo' como Anne-Marie, amiga del perrito protagonista, Charlie. Aunque esta última no fue tan popular en la pantalla grande, se volvió un clásico con el tiempo y logró ser una de las películas más vendidas en formato VHS.

Todos pronosticaban que Judith sería la estrella infantil de Hollywood más popular de finales de los ochenta, pero esto se desvaneció.

Si bien se pensaba que su vida era perfecta, resulta que su padre, József Barsi, era un alcohólico abusivo que maltrataba física y emocionalmente a la pequeña y a su madre, Maria, lo cual hizo que la menor comenzara a sufrir problemas de salud mental y tricotilomanía, padecimiento donde las personas jalan su cabello hasta desprendelo de su cabeza con regularidad a causa de los nervios.

Judith y su madre murieron a manos de József Barsi

Ambas sufrieron en silencio durante años, temiendo las reacciones violentas de József. En julio de 1988, él asesinó a Judith y a su madre a tiros en su casa de Los Ángeles. Después de cometer el doble asesinato, József se suicidó. Por supuesto, la noticia conmocionó a la industria del cine y a la sociedad en general, dado que la niña era una talentosa y prometedora estrella que había sido víctima de la violencia doméstica.

La joven estrella es recordada ahora por aquellos que escucharon su voz en las dos cintas infantiles mencionadas. Un dato que podría romper tu corazón es que tanto 'En busca del valle encantado' como 'Todos los perros van al cielo' tuvieron secuelas e incluso series televisivas, pero la muerte de Judith hizo que se eligiera a otra joven actriz para los papeles que ella interpretó.



