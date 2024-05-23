Dwayne Johnson

Así se ve Dwayne Johnson 'The Rock' con cabello: no lo reconocerás cuando veas estas fotos

Aunque 'La Roca' lleva muchos años como uno de los actores favoritos del público, la mayoría de sus fans no recuerdan cómo se veía cuando era más joven y tenía pelo. Para refrescar la memoria, hicimos una selección de fotos en donde el musculoso actor presume su cabellera.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

foto.jpeg
Por:
Vanessa Mena.
Video La Roca ya no es el hombre que crees, sus hijas lo transformaron: "Ellas son lo más importante"

Además de su gran corazón y su talento para la actuación, hay cinco rasgos que caracterizan a Dwayne Johnson: sus expresivas cejas, sus impresionantes músculos, su encantadora sonrisa, sus uñas pintadas ( cortesía de su hija) y su cabeza rapada.

Llevamos tanto tiempo viéndolo sin cabello, que es difícil imaginar cómo luciría con él, pero hubo una época —hace varios años— en que 'The Rock' tenía una melena que lo hacía lucir muy diferente.

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Imagen Getty Images


Si retrocedemos el tiempo al año 2000, seguro encontremos imágenes de 'The Rock' cuando aún era un luchador activo en la WWE y lucía una cabellera oscura y corta.

Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello
Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello
Imagen Getty Images


En algunas fotografías, en donde se dejó crecer el pelo un poco más, se puede observar que era rizado.

Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello
Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello
Imagen Getty Images

Más sobre Dwayne Johnson

Niñas maquillando a sus papás: jamás imaginaron lo tierno que sería tener una hija
3:28

Niñas maquillando a sus papás: jamás imaginaron lo tierno que sería tener una hija

Cultura Pop
La Roca cumple sueño a su más grande fan que lucha contra el cáncer: su reunión conmovió a Internet
2 mins

La Roca cumple sueño a su más grande fan que lucha contra el cáncer: su reunión conmovió a Internet

Cultura Pop
Dwayne Johnson y Kevin Hart se golpean con tortillas en un reto de TikTok: causaron risas a fans
3 mins

Dwayne Johnson y Kevin Hart se golpean con tortillas en un reto de TikTok: causaron risas a fans

Cultura Pop
Presumió que 'La Roca' la "acompañó" a su graduación y él reaccionó de la mejor manera
3 mins

Presumió que 'La Roca' la "acompañó" a su graduación y él reaccionó de la mejor manera

Cultura Pop


Cuando tenía 22 años, su cabello parecía una corona de chinos, tal como se puede ver en esta foto que el actor compartió en su cuenta de Instagram.

Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello
Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello
Imagen Instagram Dwayne Johnson


Este era su look cuando asistió a los MTV Movie Awards del 2001, ¡todo un galán!

Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello
Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello
Imagen Getty Images


Ese mismo año, 2001, participó en la película 'The Mummy Return' y todavía tenía cabello (además del que vimos en su caracterización para el personaje Mathayus).

Dwayne Johnson 'La Roca' en 'The Mummy Return'
Dwayne Johnson 'La Roca' en 'The Mummy Return'
Imagen Universal Pictures

En esta otra imagen podemos ver a Dwayne Johnson con su característica 'ceja alzada' y su cabello de principios de los 2000. ¡Muy sexy!

Dwayne Johnson 'The Rock' con cabello
Dwayne Johnson 'The Rock' con cabello
Imagen Getty Images


En su nueva película, 'The Smashing Machine', el exluchador sorprendió a sus fans con un nuevo look. Se ve muy bien con ese corte de cabello, ¿no lo crees?

Dwayne Johnson nueva película
Dwayne Johnson nueva película
Imagen Twitter A24

¿Será que el actor se dejará crecer el cabello para interpretar a Maui en el live action de 'Moana'? ¡Esperemos que sí!

Zendaya y Dwayne Johnson en el live-action de Moana
Zendaya y Dwayne Johnson en el live-action de Moana
Imagen Instagram Man Meets Machine
Relacionados:
Dwayne JohnsonActores Hollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD