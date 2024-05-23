Así se ve Dwayne Johnson 'The Rock' con cabello: no lo reconocerás cuando veas estas fotos

Video La Roca ya no es el hombre que crees, sus hijas lo transformaron: "Ellas son lo más importante"

Además de su gran corazón y su talento para la actuación, hay cinco rasgos que caracterizan a Dwayne Johnson: sus expresivas cejas, sus impresionantes músculos, su encantadora sonrisa, sus uñas pintadas ( cortesía de su hija) y su cabeza rapada.

Llevamos tanto tiempo viéndolo sin cabello, que es difícil imaginar cómo luciría con él, pero hubo una época —hace varios años— en que 'The Rock' tenía una melena que lo hacía lucir muy diferente.

Dwayne Johnson Imagen Getty Images



Si retrocedemos el tiempo al año 2000, seguro encontremos imágenes de 'The Rock' cuando aún era un luchador activo en la WWE y lucía una cabellera oscura y corta.

Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello Imagen Getty Images



En algunas fotografías, en donde se dejó crecer el pelo un poco más, se puede observar que era rizado.

Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello Imagen Getty Images



Cuando tenía 22 años, su cabello parecía una corona de chinos, tal como se puede ver en esta foto que el actor compartió en su cuenta de Instagram.

Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello Imagen Instagram Dwayne Johnson



Este era su look cuando asistió a los MTV Movie Awards del 2001, ¡todo un galán!

Dwayne Johnson 'La Roca' con cabello Imagen Getty Images



Ese mismo año, 2001, participó en la película 'The Mummy Return' y todavía tenía cabello (además del que vimos en su caracterización para el personaje Mathayus).

Dwayne Johnson 'La Roca' en 'The Mummy Return' Imagen Universal Pictures

En esta otra imagen podemos ver a Dwayne Johnson con su característica 'ceja alzada' y su cabello de principios de los 2000. ¡Muy sexy!

Dwayne Johnson 'The Rock' con cabello Imagen Getty Images



En su nueva película, 'The Smashing Machine', el exluchador sorprendió a sus fans con un nuevo look. Se ve muy bien con ese corte de cabello, ¿no lo crees?

Dwayne Johnson nueva película Imagen Twitter A24

¿Será que el actor se dejará crecer el cabello para interpretar a Maui en el live action de 'Moana'? ¡Esperemos que sí!