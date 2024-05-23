Así se ve Dwayne Johnson 'The Rock' con cabello: no lo reconocerás cuando veas estas fotos
Aunque 'La Roca' lleva muchos años como uno de los actores favoritos del público, la mayoría de sus fans no recuerdan cómo se veía cuando era más joven y tenía pelo. Para refrescar la memoria, hicimos una selección de fotos en donde el musculoso actor presume su cabellera.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Además de su gran corazón y su talento para la actuación, hay cinco rasgos que caracterizan a Dwayne Johnson: sus expresivas cejas, sus impresionantes músculos, su encantadora sonrisa, sus uñas pintadas ( cortesía de su hija) y su cabeza rapada.
Llevamos tanto tiempo viéndolo sin cabello, que es difícil imaginar cómo luciría con él, pero hubo una época —hace varios años— en que 'The Rock' tenía una melena que lo hacía lucir muy diferente.
Si retrocedemos el tiempo al año 2000, seguro encontremos imágenes de 'The Rock' cuando aún era un luchador activo en la WWE y lucía una cabellera oscura y corta.
En algunas fotografías, en donde se dejó crecer el pelo un poco más, se puede observar que era rizado.
Cuando tenía 22 años, su cabello parecía una corona de chinos, tal como se puede ver en esta foto que el actor compartió en su cuenta de Instagram.
Este era su look cuando asistió a los MTV Movie Awards del 2001, ¡todo un galán!
Ese mismo año, 2001, participó en la película 'The Mummy Return' y todavía tenía cabello (además del que vimos en su caracterización para el personaje Mathayus).
En esta otra imagen podemos ver a Dwayne Johnson con su característica 'ceja alzada' y su cabello de principios de los 2000. ¡Muy sexy!
En su nueva película, 'The Smashing Machine', el exluchador sorprendió a sus fans con un nuevo look. Se ve muy bien con ese corte de cabello, ¿no lo crees?
¿Será que el actor se dejará crecer el cabello para interpretar a Maui en el live action de 'Moana'? ¡Esperemos que sí!