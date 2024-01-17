Latinos sufren asalto en Europa y piden donaciones para seguir disfrutando del viaje: los critican en TikTok

Video El crucero más largo del mundo reveló todos sus dramas: swingers, se acabó el vino, peleas y más

En video, pareja de influencers pide donaciones para su viaje en Europa después de sufrir un robo

Embarcarse en un Eurotrip es el sueño de muchas personas y quienes decidieron hacerlo este 2024 fueron los influencers Carlos Zambrano y Oriana Ianni, quienes colaboran en su cuenta @sonadoresxelmundo.

PUBLICIDAD

La pareja venezolana tiene en TikTok casi medio millón de suscriptores y 230 mil en Instagram gracias a su química, la manera de presentar destinos turísticos y mostrar la variedad de comida que hay en su país.

Resulta que en días pasados ambos se fueron de viaje a Europa y llegaron inicialmente a España. Con la emoción a tope comenzaron a mostrar un poco del país y dar consejos viajeros; no obstante, el 10 de enero sufrieron un robo al estar en el metro de Madrid.

Ante esto Carlos decidió hacer un video y explicar cómo le arrebataron casi todo el dinero que tenían de presupuesto para el viaje.

"Nos robaron en Madrid. La verdad nos sentimos muy mal, estamos muy mal anímicamente porque nos sacaron un koala que tenía buena parte del dinero dinero destinado para el viaje. Había allí unos cuantos miles de dólares y es un golpe fuerte, ahí se fue una parte importante de eso, creemos que fue en el metro en donde me sacaron el sobre porque recordamos que había una señora muy pegada y yo me confié".

Imagen @sonadoresxelmundo / Instagram y The Grosby Group



Además añadió que con la "esperanza de seguir con su sueño", es decir de continuar en Europa con el itinerario, pidió ayuda a sus seguidores de manera monetaria.

"En lo que esté sus posibilidades para que nos apoyen económicamente en lo que puedan económicamente para poder continuar con el viaje estipulado. Ya tenemos un boleto de regreso a Venezuela, pero falta obviamente, en la descripción vamos a dejar las formas en las que podrían ayudarnos, estamos pidiéndoles un favor".

Internautas reaccionan de manera negativa al especular que su historia es falsa

Para su desgracia el clip se hizo viral de manera negativa, pues los internautas no podían creer que estaban pidiendo donaciones para seguir viajando en lugar de ver la forma de regresar a su país.

"Qué descaro el de estos dos", "Pues sí, es mejor pedir dinero para continuar un viaje que obvio no puedes costear a tratar de volver (sarcasmo)", "Trucazo, ahora quieren que les patrocinen lo que les queda de viaje", "El rugido de tripas está cañon", "Nada como mendigar para poder conocer Europa", "Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros", "Está clase de gente sinvergüenzas abusadores, tantas personas que realmente necesitan una ayuda y no para darse un gusto", "¿Por qué creyeron que sería buena idea pedir dinero? se pusieron la soga al cuello solos", o "Que osadía la suya", fueron algunos puntos de vista.



Algunos usuarios incluso dudaron sobre su historia debido a que a su parecer ninguno de los dos parecía triste o desesperado por la pérdida de casi todo su dinero y hasta sugirieron que todo fue inventado.

"Su lenguaje corporal contradice todo lo que está hablando", "La chica prácticamente se está riendo, no les creo nada a esos estafadores", "Eso no se los cree ni su abuelita", "No lo sé parece falso", "Su cara de triste es demasiado falsa, qué rabia me da", "A ningún venezolano que se respete le roban nada del koala en el metro. Eso no pasa. Los venezolanos tenemos un entrenamiento en robos, carterismo, asaltos, tiroteos, atracos, hurtos, estafas y demás fechorias" y "La cara de ella es SUPER convincente, dijo nadie nunca", es lo que expresaron en los comentarios.

“Influencers” aseguran que en Madrid les robaron miles de $ en el metro y ahora están pidiendo donaciones para seguir viajando.



pic.twitter.com/RYLaw6OrQm — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 10, 2024

Al poco tiempo de ver cómo los criticaron, borraron la publicación, revelaron que se recuperaron y los planes iniciales de conocer Europa estaban en pie gracias a sus conocidos.

"Gracias a la ayuda de Dios, ante todo, y por supuesto de grandes AMIGOS, nos hemos podido recuperar. Hemos adquirido algunas deudas con personas y bancos para poder salir de esta situación, y también hay personas que nos han apoyado de forma incondicional", detallaron.



¿Tú qué piensas acerca de esta historia? No olvides decirnos en los comentarios.

PUBLICIDAD