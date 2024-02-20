Vendedor de tacos de canasta pide matrimonio a su novia en París: Tiktoker lo hizo posible

El tiktoker Alexis Omman, reconocido por dar sorpresas a vendedores ambulantes y personas de escasos recursos en México, se hizo viral al regalar un viaje a París, Francia a un vendedor de tacos de canasta para que pudiera proponerle matrimonio a su pareja.

El influencer, quien cuenta con más de 17.5 millones de seguidores en TikTok es conocido por su altruismo y buen humor, con que a menudo sorprende a personas comunes con regalos, viajes y apoyos económicos que necesitan, siendo una retribución para la sociedad y una manera de cumplir con su compromiso de hacer el bien y agradecer lo que tiene.

¿Cómo es el video que se hizo viral sobre el viaje que el tiktoker regaló a un vendedor de tacos para proponerle matrimonio a su novia?

En el video de poco menos de un minuto de duración, Alexis se acerca a un vendedor de tacos de canasta ambulante y le pregunta si tiene novia. El joven le esponde que sí y que "está juntado" (es decir, que vive con ella).

El influencer, sosteniendo un anillo de compromiso que ostenta el precio de $373 mil 501 pesos mexicanos (aproximadamente $21 mil 880 dólares), lo cuestiona sobre si le pediría matrimonio a cambio de pagarle todo un viaje a París, Francia.

El vendedor se ríe nervioso y baja la cara sin poder creerlo. "¿Qué sientes?", pregunta el tiktoker, pero el hombre asegura que no lo sabe y que siente algo en la garganta 'punzándole'.

"Si dices que sí, te doy este anillo", insiste Omman. El taquero esconde y voltea la cara, sin poder creerlo, sigue riendo nerviosamente: "No, güey, no". "¿Lo hacemos?", pregunta nuevamente el influencer y acto seguido hay una transición de tiempo, apareciendo en el video el joven y su novia, con Alexis diciendo: "Bienvenido a la Torre Eiifel". "No ma**s, loco. No quiero que termine este p*do", menciona el vendedor, limpiándose las lágrimas.



Mientras se muestran las imágenes disfrutando de París, en la Torre Eiffel, las calles y el Museo de Louvre, el tiktoker presenta a la novia del taquero, quien pensaba que su amado sólo se había ganado un viaje.

Luego, él aparece caminando con la pareja vendada de los ojos y con el anillo de compromiso en la mano. Cuando llegan al escenario que habían preparado para ellos, Alexis le quita la venda de los ojos de los ojos al novio y éste se prepara para la propuesta.

"¿Te acuerdas que te dije que iba a pasar algo impresionante aquí en París, amor?", pregunta el vendedor a su pareja. La mujer asiente. "¿Te quieres casar conmigo, preciosa?", continúa el hombre, mientras su novia lo abraza fuertemente y se encienden luces pirotécnicas.



La pedida de matrimonio se hizo en medio de una alfombra roja y un corazón hecho con rosas rojas, con un letrero gigante que decía 'Marry me' (Cásate conmigo) y más flores y velas alrededor. Por supuesto, con la Torre Eiffel de fondo y un fotógrafo capturando el inolvidable momento.

"Con razón estaba sospechoso", reaccionó la chica, mostrando su anillo de compromiso. "Mis seguidores te hicieron esto", le confesó Alexis, con lágrimas en los ojos, al taquero al final del video. "Qué chido", concluyó el hombre, llorando, visiblemente emocionado por el bello momento que pasó con su pareja.



En tan sólo un día, el video ya suma casi 8 millones de reproducciones, 1.5 millones de 'me gusta' y más de 17 mil 100 comentarios.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video del tiktoker que regaló un viaje a París para que un vendedor de tacos de canasta le propusiera matrimonio a su pareja?

Los usuarios de TikTok reaccionaron muy conmovidos, incluso hasta las lágrimas, aunque algunos cuestionaron quién pagaría la boda, pero otros ya se estaban organizando para cooperar y hasta asistir al tan esperado evento.

"Nunca había visto llorar a Alexis Omman", "Llorar por desconocidos es mi pasión", "El joven lloró más que la muchacha", "Yo estaría hecha un mar de llanto", "Ahora hay que cooperar de a $1 todos los suscriptores para la boda", "El '¿te quieres casar conmigo, preciosa?' me tiene en lágrimas", "Vamos todos a la boda, entre todos la pagamos", "Owwww", "Yo lo haría por el viaje y al regresar no me caso jajaja", "El mejor contenido de Internet", "¿Por qué no se encuentra a mi novio?", "Él más emocionado que ella. Lo amé", "¡Qué suerte!", "El bato llora y lloro yo", "Lo que uno hace por ir a París", escribieron algunos.



Alexis Omman asegura que el siguiente paso es regalar casas y eso lo haría si este video se hacía viral, lo cual consiguió en tiempo récord.