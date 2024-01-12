Entretenimiento

Japón está regalando 8 millones de casas abandonadas (si estás dispuesto a ir a reclamarlas)

El gobierno pide un único requisito a cambio y parece ser bastante razonable

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video ¿Por qué hay cholos en Japón y pachucos en Vietnam? La inusual explicación sobre estas subculturas

Los problemas demográficos en Japón han llegado al ámbito inmobiliario. Una de cada cuatro personas tiene más 65 años y, por razones de salud, frecuentemente, son enviados a residencias para ser atendidos y recibir cuidados ligados a la tercera edad, dejando la antigua casa de familia deshabitada y sin ningún tipo de mantenimiento.

Por tal razón, más de 8 millones han sido listadas en un documento llamado 'akiya banks' (que traducido sería como 'base de datos de casas abandonadas') y ofrecidas a quien quiera ocuparlas: la gran mayoría con grandes descuentos sobre su precio y miles de ellas, completamente gratis.

PUBLICIDAD

¿Qué requisito pide el Gobierno para vivir en esas casas?

A cambio, el gobierno japonés pide que las personas que entren a vivir en ella las cuiden y conserven.

Imagen thinkstock

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

Desventaja de unos y ventaja para otros

El fenómeno social Nipon hace que las personas se casen más tarde, tengan menos hijos y, por tanto, compren casas más tarde. Además, en pos de un éxito profesional mayor, los jóvenes se concentran en las ciudades, dejando las casas de campo y habitando en complejos habitacionales rentados o subsidiados, lo que genera superpoblación en el núcleo urbano, pero deja vacío el área rural.

No obstante, todo el conflicto es más beneficioso para los extranjeros que desean habitar el país del sol naciente, que para los mismos japoneses.

Imagen thinkstock


Por temas culturales y religiosos, los japoneses se niegan a vivir en una residencia en donde haya muerto otra persona. Y con "muerto" no me refiero a perder la vida en el lugar, sino a seguir viviendo ahí durante el período en el que se perdió la vida. Tan peculiar es esta creencia, que se desarrolló otro listado, denominado Oshimaland que es una ennumeración de casas ‘malditas’ para advertir a los posibles compradores u ocupantes.

De esta forma, es tanto el énfasis del gobierno en habitar estos lugares que promete apoyo económico para la reparación de los mismos, si la familia involucrada tiene el valor de hacerse cargo.


Y tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuándo sacarás el pasaje para conocer tu nuevo hogar?

Relacionados:
EntretenimientoMundoJapónViviendaViajesCasa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD