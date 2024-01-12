Japón está regalando 8 millones de casas abandonadas (si estás dispuesto a ir a reclamarlas)

Video ¿Por qué hay cholos en Japón y pachucos en Vietnam? La inusual explicación sobre estas subculturas

Los problemas demográficos en Japón han llegado al ámbito inmobiliario. Una de cada cuatro personas tiene más 65 años y, por razones de salud, frecuentemente, son enviados a residencias para ser atendidos y recibir cuidados ligados a la tercera edad, dejando la antigua casa de familia deshabitada y sin ningún tipo de mantenimiento.

Por tal razón, más de 8 millones han sido listadas en un documento llamado 'akiya banks' (que traducido sería como 'base de datos de casas abandonadas') y ofrecidas a quien quiera ocuparlas: la gran mayoría con grandes descuentos sobre su precio y miles de ellas, completamente gratis.

¿Qué requisito pide el Gobierno para vivir en esas casas?

A cambio, el gobierno japonés pide que las personas que entren a vivir en ella las cuiden y conserven.

Desventaja de unos y ventaja para otros

El fenómeno social Nipon hace que las personas se casen más tarde, tengan menos hijos y, por tanto, compren casas más tarde. Además, en pos de un éxito profesional mayor, los jóvenes se concentran en las ciudades, dejando las casas de campo y habitando en complejos habitacionales rentados o subsidiados, lo que genera superpoblación en el núcleo urbano, pero deja vacío el área rural.

No obstante, todo el conflicto es más beneficioso para los extranjeros que desean habitar el país del sol naciente, que para los mismos japoneses.

Por temas culturales y religiosos, los japoneses se niegan a vivir en una residencia en donde haya muerto otra persona. Y con "muerto" no me refiero a perder la vida en el lugar, sino a seguir viviendo ahí durante el período en el que se perdió la vida. Tan peculiar es esta creencia, que se desarrolló otro listado, denominado Oshimaland que es una ennumeración de casas ‘malditas’ para advertir a los posibles compradores u ocupantes.

De esta forma, es tanto el énfasis del gobierno en habitar estos lugares que promete apoyo económico para la reparación de los mismos, si la familia involucrada tiene el valor de hacerse cargo.