“Me siento aislada”: Estadounidense rompe en llanto durante viaje en Francia porque todos hablan francés

Viajar puede ser una experiencia muy placentera y enriquecedora, pero para otras personas se convierte en toda una pesadilla, tal y como le pasó a Angela, una turista estadounidense que decidió recorrer varias ciudades de Europa, pero quedó muy decepcionada tras estar en Francia.

Turista estadounidense quedó muy decepcionada con su viaje a Francia Imagen TikTok @realphdfoodie/Getty Images/FOX

Turista estadounidense se decepciona de visitar Francia: Se sintió sola y aislada

Fue el 17 de diciembre de 2023 que Angela compartió en su cuenta de TikTok que había emprendido su primer viaje sola a Europa, donde visitaría varias ciudades en un mes.

Su viaje comenzó en Italia, donde visitó Venecia, Florencia y Roma, posteriormente continuó su recorrido en Munich y Berlín, en Alemania, pero al llegar a Lyon, Francia, se tomó el tiempo para grabar un video, donde compartió los aspectos que no le gustaron de esa ciudad.

“Para ser honesta, la experiencia es muy aislante. No me malinterpreten, la ciudad es hermosa, tiene mucho para ver y descubrir, pero no lo recomiendo para las personas que van a viajar solas o para alguien que no habla francés”, expresó.

La joven considera que las personas que intentó conocer en dicha ciudad fueron muy indiferentes, ya que en el resto de su viaje no tuvo problemas para hablar con otros, en especial porque se percibe como alguien muy sociable, pero eso no le ayudó en nada cuando llegó a Francia.

“La gente te hace sentir mal por no conocer su cultura o hablar su idioma. No he conocido a nadie aquí, que llevo 5 o 6 días; casi me siento estúpida por venir aquí, gastar dinero, incluso me compré una boina, pero la experiencia es simplemente, no sé, realmente no me gustó”.

¿Conoció a algún francés? Así fue el resto del viaje de la turista estadounidense

El clip, que compartió el pasado 4 de enero, conmovió a muchos internautas, mientras que otros se molestaron con ella por no aprenderse algunas palabras para comunicarse, además se volvió viral y consiguió más de 7 millones de reproducciones.

Un día después, la joven dejó Francia para visitar el último país de su tour: Suiza, pero no resultó como quería, ya que tuvo que regresar a Milán porque le robaron su cartera en la estación central de trenes.

“No podía creer que los Carabinieri (policía) italianos atraparan a los dos carteristas. Por primera vez en mi vida me subí a un coche de policía italiano para hacer un informe policial. ¡Y hasta me dieron agua y dulces! ¡Gracias!”, escribió.



Aunque no pudieron devolverle los 100 euros y los 100 dólares que llevaba, la policía le entregó su cartera que tenía todas sus tarjetas de crédito, además de su pasaporte.

