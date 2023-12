¿Quién es Sunny, la influencer argentina que es acusada de fingir autismo en sus redes sociales?

El caso de la influencer Sunny ha acaparado las redes sociales, después de que se le acusara de fingir autismo para subir sus seguidores y tener más likes.

Sunny, la influencer acusada de fingir autismo en redes, ha recibido múltiples críticas en X

En los últimos días, Sunny ha sido tendencia en X (anteriormente Twitter), quien ha sido acusada de fingir que tiene autismo para seguir con su carrera de influencer y vivir de ellos.

La usuaria @lilah_aciar compartió en la red social una serie de capturas de pantalla que pertenecen, supuestamente, a la excuñada de Sunny, quien revela que la influencer es una persona que tiene múltiples personalidades.

“La conozco hace años porque es mi excuñada, la conozco desde que tiene 15 años. Siempre quiso ser actriz o cantante y no daba con la oportunidad de ser famosa. Es una persona de múltiples personalidades, se adapta perfectamente al círculo en el que está”.

En las capturas de pantalla, la excuñada señala que sus hijos tienen autismo y Sunny supo de ello porque se lo comentó la abuela de los niños, empezando a crear contenido para sus redes sociales con ese tema.

“Ella tomó por propias las pocas cosas que sabía de mis hijos, investigó y empezó a crear su contenido. De eso, el autismo se diagnostica con un neurólogo, no un psicólogo o un psiquiatra, nada más para que lo sepas”, expresó.



En el hilo de X, la joven señala que Sunny siempre ha querido vivir de las redes sociales, subiendo videos de maquillaje o de palabras que le costaba decir como extranjera en Argentina, hasta que empezó a viralizarse al subir contenido relacionado con el autismo.

“Lo que pasó es que de la noche a la mañana Sunny es autista. ¿Qué es lo que pasa? Es que nadie le cree porque nunca contó eso. Está ciega de ser famosa y de vivir de las redes. Habla siempre de cómo es la vida así”, expresa.

Sunny se defiende tras ser acusada de fingir autismo: “Es un rumor falso”



A través de su cuenta de Instagram, Sol Camila Lugo, como se llama realmente, compartió el pasado 26 de octubre que la han atacado por un “rumor falso” que circula en X.





“Tuve una semana difícil, en la que sí me alejé de las redes. Decidí hacer un video en estos días en lo que me recuperaba”, dijo la joven, mandando a sus seguidores a su canal de Youtube, el cual tiene pocas semanas de ser creado.



La joven muestra un documento que la acredita como una persona con autismo, compartiendo que pasó por diversos trámites para poder obtenerlo, además de intentar aclarar algunos puntos del hilo de X.

“Para alguien como yo, que está en terapia para la regulación emocional, estos días fueron caóticos, fueron muy difíciles, pero también fueron un proceso de aprendizaje”, empezó.



En el video, que tiene una duración de 36 minutos, se dedicó a responder dudas, críticas y comentarios de las personas que pusieron en duda que tiene autismo, pero en los comentarios se nota que no le creyeron.

“Estamos enojados dolidos, no nos ayudas”, “Se nota mucho tu actuación. No me imagino la inseguridad tan grande que tiene esta chica para ser así y querer llamar la atención con algo serio”, “Es preocupante ver que hay más personas fingiendo estados de salud para poder lucrar con elo” y “A la gente no le molesta que tengas múltiples aspectos de personalidad, lo que les enoja es la mentira”, fueron algunos de los textos.



