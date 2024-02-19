Joven viaja a Japón “sin planes” y termina sin hogar en Tailandia: ¿cómo pasó? Su historia viral
¿Irresponsable o un acto de fe? Una joven puso a debatir a TikTok sobre sus decisiones.
Una joven se hizo viral en TikTok luego de contar cómo quedó sin hogar en Tailandia cuando su objetivo era viajar a Japón: conoce su historia.
Joven viaja a Japón y termina sin hogar en Tailandia: la insólita historia viral
No todas las historias de viajes son tan glamorosas y emocionantes como muchos creen. La prueba está en las redes sociales, donde cada tanto se hace viral un caso que, de una u otra manera, terminó mal.
El más reciente ejemplo viene de una joven estadounidense llamada Kiawanna Moore (@experiencinggkiaa). La originaria de Luisiana se hizo viral en TikTok por contar cómo “terminó sin hogar” en Tailandia cuando sus intenciones eran conocer Japón.
En un clip de poco más de 30 segundos publicado a mediados de febrero, dijo que decidió hacer un cambio radical en su vida y perseguir un estilo como nómada digital (vivir en cualquier país del mundo y trabajar en línea), por lo que compró un boleto de ida a Japón.
“No tenía ningún plan y no sabía nada sobre Japón, más que amor (por el país)”, relató.
¿Qué podía salir mal? Pues, según comentó, en su primer día en dicho país, se dio cuenta de que “era demasiado caro y no iba a sobrevivir con el dinero que tenía”, así que tuvo que hacer un cambio de planes. Así fue como llegó a Tailandia, un lugar igual de remoto, pero mucho más accesible.
Sin embargo, las cosas no mejoraron ahí: “Después de pasar 5 meses en el país, seguía sin saber cómo conseguir dinero”.
En sus primeras semanas en el nuevo país rentó una casa en medio de la selva, pero conforme pasó el tiempo y se quedaba sin sus ahorros, tuvo que dejarla: “Así fue como terminé sin casa en Tailandia”.
Para su buena fortuna, su video se hizo viral y una luz apareció al final del túnel. Un compatriota también en Tailandia le ofreció hospedaje un par de noches, una familia “adinerada” la invitó a comer y, gracias a su popularidad, ha conseguido un par de trabajos peinando cabello afro.
En subsecuentes publicaciones, Kiawanna Moore ha expresado que no tiene deseos de regresar a Estados Unidos, pues tiene confianza en que “Dios” resolverá las cosas a su favor:
“La gente me dice: ‘¿Por qué no vuelves a Estados Unidos?’ y yo les digo: 'Renuncié a todo en Estados Unidos para venir aquí y comenzar una vida en el extranjero, ¿por qué debería empezar de cero en casa cuando estoy empezando de cero aquí?’”.
TikTok reacciona al video viral de la chica que terminó sin hogar en Tailandia
Desde el día de su publicación a la fecha, el clip de @experiencinggkiaa ha alcanzado 3.7 millones de reproducciones, más de 28 mil ‘me gusta’ y miles comentarios. En estos últimos, más de un internauta se ha expresado asombrado por su historia.
Eso sí, varios también han condenado las decisiones de Kiawanna Moore con mensajes como:
“Hermana, tú misma te hiciste esto, no tenías un plan ni dinero, debiste haber regresado”, “¿Cómo terminaste sin hogar en Tailandia? Fuiste a Tailandia sin dinero, así fue”, “Tal vez quiere que el Internet le done dinero”, “No tener un plan financiero fue arriesgado. Entiendo las ganas de viajar, pero tienes que ser más inteligente al respecto”, “A veces, alejarte de tus problemas solo trae más problemas”, “¿No sería una buena idea investigar un poco sobre el país al que viajas antes de aparecerte ahí?”, “¿Por qué te pondrías a ti misma en una situación tan terrible? Es algo muy irresponsable”, “Creo en hacer las cosas con fe, pero en esta situación, pudiste haber conseguido un trabajo remoto desde Estados Unidos y ahorrado un poco antes de mudarte”, “En cuanto te diste cuenta de que no tenías dinero para quedarte en Japón debiste regresar a los Estados Unidos”, “Es tu culpa 100 por ciento”, “No siento lástima por ti porque, ¿por qué harías eso?”, “Sé que esto es ‘trendy’ y ‘cool’, pero me parece imprudente y aterrador” o “Debería llamarse ‘así fue como planeé quedarme sin hogar en Tailandia’”.
Pero, como suele suceder en las redes sociales, la joven también se ganó la empatía de algunas personas, quienes le expresaron sus mejores deseos en la sección de los comentarios:
“El hecho de que actuaste con fe muestra de qué está hecho tu corazón”, “La grabación es muy buena, definitivamente tendrás trabajo próximamente. Deberías ofrecerte a hacer videos para turistas y en sesiones de cumpleaños” o “Suena muy estadounidense de tu parte, pero buena suerte”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.
También se hicieron presentes los escépticos, que cuestionaron cómo ha pasado tanto tiempo en un país extranjero sin hacer ningún trámite:
“Pregunta genuina: ¿no necesitas algún tipo de visa para quedarte más de 5 meses en algún país?”, “¿Cómo compraste un boleto de ida para Japón sin ningún tipo de visa?”.
Cuéntanos en los comentarios qué piensas de la historia de Kiawanna Moore.