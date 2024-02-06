Exnovios se van juntos de viaje y él se hace viral contando cómo les fue: no era reembolsable

Video "Mi ex tenía razón", el trend de TikTok en el que las mujeres demuestran que superaron a su pareja

El usuario de TikTok @luis.cg__ se volvió viral hace unos días al documentar el viaje que hizo a Roma con su novia y sus amigas en video.

El joven, quien era el único hombre en un grupo de chicas, terminó con su novia antes de un viaje que ya tenían todos programado a Italia y al no ser éste reembolsable, además de que no quería perder la oportunidad de conocer lugares emblemáticos de Roma, decidió irse con ellas, desatando miles de reacciones en redes sociales.

¿Cómo fue el video viral del chico que decidió irse de viaje con su exnovia y sus amigas?

Bajo el título de 'Cuando ya rompisteis, pero el viaje con ella y sus amigas no era reembolsable', Luis documentó paso a paso de su viaje y cómo aunque él gozaba de la mejor actitud, ellas no lo soportaban.

En el video pueden verse imágenes en el aeropuerto, donde ellas lo miran serias desde atrás; en el avión, en el que se sentó al lado de su ex y ella al notar que la grababa, quita la sonrisa de su rostro; donde van caminando por la calle y lo ignoran o se alejan de él al tomarse una fotografía; en el lugar donde se hospedan, en el que, mientras ellas cenan juntas, él está solo en su cuarto, etc. El común denominador en todo es que lo miran 'feo'.

Incluso cuando se toman una foto en el Coliseo romano, él intenta integrarse y ellas reaccionan haciendo caras de repudio y volteándose.

Ya un poco sin importarle las consecuencias, el chico se recarga en su ex, mientras ella mira su celular y ésta termina empujándolo. Igual que cuando él intenta tomar su mano en la calle y ella la quita molesta.

El video cuenta ya con más de 4 millones de reproducciones, más de medio millón de 'Me gusta' y miles de comentarios por la manera de abordar, de manera cómica, dicho viaje por el joven, que pudo haber sido muy incómodo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok ante el video del chico que se fue de viaje con su ex y sus amigas a Roma?

Aunque no se saben las razones de la ruptura o si todo el video fue cierto y en realidad las chicas fueron 'tan malas' con él, muchos de los internautas aplaudieron la valentía de Luis.

"Este chaval merece el respeto de los pibes", "Creo que el único que disfrutó el viaje fue él", "Huele a reconciliación", "Fuiste de viaje igualmente y lo afrontaste como un guerrero. Qué arte", "Que vayan al mismo viaje, no los obliga a pasear juntos por la ciudad", "Creo que sigue algo enfadada", "No me creo que esto sea real jajaja", "Cómo dejan de sonreír jajaja", "Lo miraban re mal", "Pedazo de leyenda", "Tío, quiero darte un abrazo", "Solo contra el squad y ganó", "No se lo deseo ni a mi peor enemigo", "Te lo pasaste mejor que ellas", "Eres un crack", opinaron algunos.