Super ricos siguen pagando viajes en submarino para ver el Titanic, aunque arriesguen sus vidas
El desastre del Titan OceanGate, que mató a cinco personas en junio de 2023, y pesar de la tragedia, algunos multimillonarios estadounidenses siguen arriesgando sus vidas en aventuras para ver el Titanic.
El 18 de junio de 2023, el sumergible Titan de OceanGate desapareció mientras exploraba los restos del Titanic, a 12,500 pies de profundidad.
La implosión mató a las cinco personas a bordo, incluido el CEO de la compañía, Stockton Rush. El costo de la expedición era de $250,000 por persona.
OceanGate fue criticada por ignorar advertencias sobre los riesgos y ofrecer boletos a precios reducidos a algunos participantes. Después del desastre, la compañía cerró.
Sin embargo, algunos amantes de las emociones fuertes siguen gastando miles de dólares en expediciones similares. Una de las empresas que continúa realizando inmersiones, incluyendo una expedición de regreso a los restos del Titanic, es Triton Submarines.
Larry Connor, un inversionista y empresario de Ohio, está planeando ser parte de la primera expedición que regrese al Titanic desde la implosión del Titan. Junto a Patrick Lahey, presidente de Triton, quieren demostrar que sumergirse a esas profundidades es seguro si se hace correctamente.
Triton insiste en que sus sumergibles son más seguros que el Titan, que no tenía certificación oficial. Los clientes de Triton ya han realizado varias inmersiones este año a lugares como la Fosa de las Marianas, la Gran Barrera de Coral y el Ártico.
Sophie Bentham-Wood, de Triton, dice que la exploración de las profundidades es esencial para entender el océano y nuestro futuro. Lahey criticó los cuestionables estándares de seguridad de OceanGate.
Históricamente, los sumergibles se han sumergido con éxito a mayores profundidades que el Titanic durante décadas. Pero el desastre del Titan ha generado debate sobre la seguridad de estas expediciones de lujo para multimillonarios.