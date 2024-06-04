Super ricos siguen pagando viajes en submarino para ver el Titanic, aunque arriesguen sus vidas

Video ¿El Titanic tiene una maldición? Todas las tragedias relacionadas con el famoso barco

El 18 de junio de 2023, el sumergible Titan de OceanGate desapareció mientras exploraba los restos del Titanic, a 12,500 pies de profundidad.

La implosión mató a las cinco personas a bordo, incluido el CEO de la compañía, Stockton Rush. El costo de la expedición era de $250,000 por persona.

Titán, el submarino de OceansGate que implosionó cerca del Titanic Imagen Televisa Digital (Imágenes de Instagram)

OceanGate fue criticada por ignorar advertencias sobre los riesgos y ofrecer boletos a precios reducidos a algunos participantes. Después del desastre, la compañía cerró.

Super ricos siguen pagando por viajes en submarino para ver los restos del Titanic

Sin embargo, algunos amantes de las emociones fuertes siguen gastando miles de dólares en expediciones similares. Una de las empresas que continúa realizando inmersiones, incluyendo una expedición de regreso a los restos del Titanic, es Triton Submarines.

Larry Connor, un inversionista y empresario de Ohio, está planeando ser parte de la primera expedición que regrese al Titanic desde la implosión del Titan. Junto a Patrick Lahey, presidente de Triton, quieren demostrar que sumergirse a esas profundidades es seguro si se hace correctamente.

En esta imagen, proporcionada por OceanGate Expeditions, se muestra un sumergible llamado Titan utilizado para visitar el lugar del hundimiento del Titanic. (OceanGate Expeditions vía AP) Imagen AP

Triton insiste en que sus sumergibles son más seguros que el Titan, que no tenía certificación oficial. Los clientes de Triton ya han realizado varias inmersiones este año a lugares como la Fosa de las Marianas, la Gran Barrera de Coral y el Ártico.

Sophie Bentham-Wood, de Triton, dice que la exploración de las profundidades es esencial para entender el océano y nuestro futuro. Lahey criticó los cuestionables estándares de seguridad de OceanGate.

Courtesy of NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island (NOAA/IFE/URI). - http://www.gc.noaa.gov/gcil_titanic.html View of the bow of the RMS Titanic photographed in June 2004 by the ROV Hercules during an expedition returning to the shipwreck of the Titanic. Imagen NOAA