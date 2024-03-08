Mujer cambia su baby shower por un viaje y causa debate en redes: "Deberían normalizarlo"

La usuaria de TikTok Lis Sánchez (@soylissanchez) se volvió viral por cambiar su fiesta de baby shower por un viaje a la playa con su esposo, a sus siete meses de embarazo, lo cual desató un debate entre los internautas.

¿Qué es un baby shower y qué se necesita para hacer uno?

Este tipo de fiesta una celebración que se lleva a cabo con motivo del próximo nacimiento de un bebé. Se organiza en la recta final de embarazo, aproximadamente a los siete meses, y tiene un elevado valor emocional.

Se realiza después de la fiesta de la revelación de sexo, ya que por lo general la temática o el color de la decoración tiene que ver ya con el sexo del bebé.

La próxima mamá se reúne con familia y amistades cercanas en un momento tan importante de la vida, quienes le darán obsequios y consejos que creen que necesitará durante las primeras etapas del bebé.

Este tipo de festejos conlleva decidir un lugar para realizarlo, decorarlo, elegir el menú de comida y bebidas, música, juegos que tengan que ver con la temática de bebés, entretenimiento, entre otras cosas.

¿Por qué decidió la mujer embarazada cambiar su baby shower por un viaje?

La joven embarazada publicó un video, colocando en la descripción: "Ya no pidan baby shower, mejor viajen", mientras que en el clip escribió: "Le dije a mi esposo que no quería baby shower, yo quería mi último viaje antes de nuestro primer hijo, siendo sólo él y yo".

En las imágenes puede verse el mar, a ella posando con su pancita frente a un atardecer en Isla Mujeres, a ella y su esposo posando en orilla de la playa, frente a icónicos lugares y hasta a la próxima madre delante de una pirámide y sentada en una alberca.

También muestra su pancita en la arena y frente al mar, fotografías que seguramente después le mostrará a su hijo en su último viaje antes de nacer.



Lis también expuso en los comentarios otra de las razones por las que decidió no hacer el tradicional baby shower.

"Gasto más en hacer todos los preparativos: salón, comida, show, recuerditos, decoración, para que ni vayan y queden mal y te den un regalo de $50 pesos. ¡Mejor nada! Ya me pasó en mi revelación: estuvo hermoso todo, para que por mi parte todos me fallaran y no fueran", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la decisión de la joven de cambiar su baby shower por un viaje con su esposo a la playa?

Los usuarios de TikTok se dividieron en opiniones, entre los que comentaron que no sabía de lo que se estaba perdiendo al dejar de lado un baby shower, y los que manifestaron que debían normalizar decisiones como esta y eliminar este tipo de fiestas.

"El baby shower lo hace la familia. El viaje es baby moon, previo al nacimiento", "El baby shower ayuda mucho a adquirir cosas para el bebé que no sabías que necesitabas y no se lleva mucho gasto", "Deberían normalizarlo, lo mismo para la boda, no vale la pena gastar dinero en gente que te va a criticar hasta el peinado en un día tan especial", "Yo viajé a Mazatlán teniendo dos meses de embarazo y me la pasaba más dormida que despierta, casi no disfruté", "Está genial que lo hayas hecho", "Recuerda que el baby shower es para que le regalen cosas al bebé y neta que hacen mucho paro", "La última vez en un avión tenía cuatro meses y me la pasé muy mal en el viaje", "No encuentro fallas en tu lógica, amiga", escribieron algunos.



El clip ya tiene más de 1.3 millones de reproducciones y casi 150 mil 'me gusta' en menos de diez días.

