Taquero mexicano viaja a la India para probar la comida callejera y todo termina muy mal: video

Roberto González, conocido en TikTok como Hotspanish, se especializa en salir a las calles para proponer desafíos virales a los transeúntes, ofreciendo una recompensa a quienes participen. Aunque en el pasado ha premiado a personas que se raparon la cabeza, su último reto está siendo considerado uno de los más difíciles. Aquí te explicamos.

El pasado 8 de junio, el influencer publicó un video en el que invitó a un taquero mexicano a viajar a la India para probar la comida callejera del país. Esta gastronomía ha ganado relevancia en redes sociales debido a clips que muestran a personas preparando los platillos con poca higiene y el aspecto poco apetecible de los mismos.

Al principio, el joven participante dudó sobre el reto, pero Hotspanish le explicó que, en caso de aceptar, él le cumpliría el sueño que deseara. El taquero respondió que deseaba un auto nuevo, lo cual acordó pagar el tiktoker una vez que finalizara el viaje.

En el video se puede ver al joven viajando en avión hasta la India y acompañado por un miembro del equipo de Hotspanish. Al llegar, visitaron un puesto de comida callejera que se hizo viral en TikTok por el mal aspecto de su comida y la manera en que sirven el platillo.

Algo que sorprendió al protagonista de la historia fue ver a gente formada para comer en dicho lugar, pues cuando se acercó a observar a las personas que atendían y las cazuelas de comida, comenzó a ponerse nervioso.

"Pero ve cómo lo sirven, no manches. Está c**** esto. Se le cayó, lo recoge y lo vuelve a echar a la olla. Vamos a darle.", fueron sus primeras impresiones.



Al tener el platillo en sus manos, afirmó que se veía "bien asqueroso" y, al olerlo, comentó que el aroma le recordaba a las lentejas. Aunque comenzó a comer con tranquilidad, lo que le causó repulsión fue que, según su acompañante, las personas del lugar estaban cortando el pan supuestamente con los pies. Además, vio a una persona escupir en el piso.

Momentos después, el taquero expresó que se sentía mal del estómago y que quería vomitar desde hace tiempo, pero no lo hizo por una razón especial.

Joven taquero termina internado en el hospital por el platillo que comió

"Nada más por respeto a la gente que estaba ahí y al dueño. Yo también tengo taquería ¿tú crees que gusta que alguien llegue y haga eso?. Viejo, me estoy sintiendo mal, me está ardiendo la panza".



El clip, que ahora cuenta con más de 31 millones de vistas, muestra cómo el joven fue trasladado de emergencia a un hospital hindú cercano, donde recibió atención médica. Tras recuperarse, regresó a México y, tal como lo prometió HotSpanish, recibió un auto nuevo.

La mala experiencia gastronómica del taquero hizo que muchos internautas recordaran el caso del peruano Óscar Curi, quien supuestamente falleció por haber consumido alimentos en mal estado en la India.