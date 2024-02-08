Aerolínea empieza a pesar a los pasajeros antes de los vuelos como con las maletas: ¿si pesas de más no volarás?

Cuando se tiene un vuelo en avión na de las preocupaciones más comunes es no exceder el límite de peso en las maletas para evitar cargos extras, pero ¿te imaginas que te pesen a ti también siendo un pasajero? pues resulta que una aerolínea ya lo hizo realidad.

Aerolínea Finnair pesa pasajeros en vuelos para mejorar los vuelos: ¿es obligatorio?

El pasado 8 de febrero diversos medios de comunicación europeos revelaron que la compañía aérea finlandesa Finnair añadió el 5 de febrero del año en curso una nueva política a sus pasajeros; pesarse antes de subir a su vuelo y tomar sus respectivos asientos.

Si bien se pensaría que esto es algo obligatorio se aseguró que no es así, ya que la práctica es voluntaria, por lo que no todos las personas deben pasar por la báscula. A pocos días de que arrancara esta medida se han registrado más de 600 voluntarios en el aeropuerto de Helsinki.

La política que en un inicio suena extremista se planteó para hacer los vuelos más seguros de acuerdo a Finnair, pues al calcular calcular el peso total de un avión, incluyendo todos los elementos como el combustible, el equipaje facturado y la carga, el catering a bordo, los tanques de agua y los pasajeros, se puede optimizar mejor el viaje.

¿Los pesos de los pasajeros registrados son confidenciales?

Una de las preguntas más comunes es si el peso de cada persona lo mantienen como información privada y la respuesta es sí, ya que los números se mantienen discretos. La aerolínea incluso recompensa a las personas que se pesan con un obsequio, el cual es una etiqueta reflectante para el equipaje.

Suvi Aaltonen, portavoz de Finnair, afirmó que los pasajeros están aceptando la medida con gusto, lo cual no esperaba que pasara.

“Nuestros clientes lo han tomado muy positivamente hasta ahora. Nos ha sorprendido bastante la gente que quiere participar”.



Finnair confirma que los pasajeros no reciben una penalización por su peso y los resultados que se obtengan hasta el próximo mes de mayo se enviarán a la agencia finlandesa de transporte y comunicaciones, Traficom, con el fin de que ayuden a mejorar el equilibrio de los aviones y los cálculos de carga desde el próximo año hasta 2030.

"Registramos el peso total y los antecedentes del cliente y su equipaje de mano, pero no solicitamos el nombre ni el número de reserva, por ejemplo. Sólo el agente de atención al cliente que trabaja en el punto de medición puede ver el peso total, por lo que puedes participar en el estudio con tranquilidad", fue otra de las declaraciones de acuerdo a 'The Guardian'.

Sin importar que el pesaje no afecta a los viajeros, Internet mostró una clara molestia por la medida, ya que podría expandirse a todo el mundo e incluso, ser más rigurosa al punto que no puedas volar por "pasar el peso límite".

