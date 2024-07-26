Conoce la ubicación de un contacto de WhatsApp, si no te mandó su localización (en caso de emergencia)
En situaciones críticas, conocer la ubicación de un ser querido puede ser vital. Descubre cómo WhatsApp puede ayudarte a ubicar a un contacto en caso de emergencia.
En momentos críticos, saber la ubicación de un ser querido puede marcar la diferencia. Aunque no siempre es posible rastrear a alguien, especialmente en situaciones adversas, las tecnologías actuales ofrecen soluciones que pueden ser de gran ayuda sin que la persona buscada lo note.
Te decimos cómo localizar a alguien por medio de su WhatsApp con este sencillo truco.
Existen muchas aplicaciones y servicios de terceros diseñadas para proteger a sus usuarios y que permiten conocer la ubicación de una persona. Muchas veces, estos recursos son utilizados por padres que desean tener un mayor control sobre sus hijos.
Si necesitas conocer la ubicación de un contacto, debes solicitarla, ya que la aplicación protege la privacidad de sus usuarios y no suministra esta información por defecto. Sin embargo, hay un truco que puede ser útil en casos de emergencia, y con el que se puede aprovechar las capacidades de geolocalización de los smartphones.
Es importante entender que no hay forma de acceder a la ubicación en tiempo real de un contacto sin su consentimiento. Por lo tanto, en situaciones de urgencia, depende de la voluntad de la otra persona para compartir esta información.
¿Cómo localizar a una persona por su número de celular sin que lo sepa?
Existen muchos sitios web que actúan como rastreadores de teléfono, que te permiten conocer la ubicación de una persona con solo su número. WhatsApp también te deja ver el último lugar registrado de un contacto en casos de emergencia.
Para usar este truco necesitas una computadora con Windows 10 o superior, una cuenta vinculada a WhatsApp Web y un identificador de direcciones IP.
Aquí te explicamos cómo localizar a alguien con WhatsApp:
1. Abre WhatsApp Web y ve a la última conversación con la persona que necesitas localizar.
2. Presiona Control + Alt + Supr para abrir el administrador de tareas, si se te cierra WhatsApp no te preocupes, ya no lo necesitarás.
3. Pulsa Win + R para iniciar la función Ejecutar del sistema. Escribe cmd en el campo.
4. En el símbolo del sistema, escribe netstat-an. Esto te mostrará la dirección IP del contacto.
5. Usa aplicaciones o sitios web para ubicar la zona donde se conectó por última vez tu contacto.
Este método debe usarse solo en casos de emergencia y funciona únicamente en sistemas operativos Windows, ya que las reglas de privacidad de Apple impiden su ejecución.
Es importante destacar que la ubicación proporcionada por los buscadores de IP no será exacta, sino un aproximado. Aunque esto no es lo ideal, en algunas situaciones, es suficiente conseguir la calma o actuar de forma inmediata ante cualquier imprevisto.
La aplicación de mensajería también ofrece una forma muy fácil de compartir la ubicación con un contacto.
El procedimiento es bastante sencillo: en una conversación, presiona el icono del clip en Android o el botón + en iPhone. Luego, selecciona entre “enviar mi ubicación actual” o “ubicación en tiempo real”.
Esta última opción es ideal cuando se está de viaje, ya que permite enviar la ubicación en intervalos de tiempo.