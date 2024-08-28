WhatsApp

Personaliza tu WhatsApp con el 'Modo Deadpool': Te decimos cómo activarlo paso a paso

En redes sociales se hizo viral la frase 'Modo Deadpool en Whatsapp'. Te explicamos qué es exactamente y cómo activarlo en tu celular.

lili_diaz.jpg
Lili Diaz.
'Deadpool 3' continúa arrasando en las taquillas, ya que se sigue hablando de esta cinta del MCU más de un mes después de su estreno. Por ello, el Mercenario Bocazas es ahora uno de los personajes más populares del momento, y en redes sociales ha comenzado a hacerse tendencia la frase "modo Deadpool", pero ¿qué significa exactamente?

¿Qué es y cómo instalar el 'Modo Deadpool' en WhatsApp?

Este término se refiere a la acción de cambiar el logo de WhatsApp, que tradicionalmente es un teléfono blanco sobre un fondo verde, por la máscara roja y negra del antihéroe. Para hacerlo, es necesario utilizar la aplicación Nova Launcher, disponible solo para Android.

Tras instalarla, se debe ir a los ajustes del teléfono y establecerla como el launcher predeterminado. Luego, se debe buscar una imagen en formato PNG de alta calidad con la que se desee reemplazar el logo de WhatsApp y descargarla.

Finalmente, mantén presionado el ícono de la app, selecciona la opción "editar" y elige la imagen previamente descargada. Ajusta su tamaño y posición, y el nuevo diseño del logo será visible.

Es importante destacar que esta modificación visual solo se puede realizar a través del programa mencionado y no está vinculada a la versión oficial de la app de mensajería.

Imagen Marvel Studios y Getty Images


Si en algún momento deseas volver al logo original de WhatsApp, simplemente debes desinstalar Nova Launcher, y los cambios en la interfaz desaparecerán al instante.

Otra manera de darle más estilo a tu WhatsApp y tematizarlo por completo con Deadpool es cambiar tu foto de perfil por una del Mercenario Bocazas o modificar los fondos de tus chats con imágenes del personaje, las cuales se pueden encontrar fácilmente en Internet.

El modo "Deadpool" en WhatsApp ofrece a los usuarios la oportunidad de añadir un toque de diversión. Con unos simples pasos, puedes activar esta característica y disfrutar de una experiencia de chat única, inspirada en uno de los personajes más queridos de Marvel.

‘Deadpool & Wolverine’
‘Deadpool & Wolverine’
Imagen Marvel Studios


¿Te animarías a probar esta función en tu celular? Dinos en los comentarios.

