¿Para qué sirve Meta IA en WhatsApp? Guía completa de funciones, activación y lo que NO debes pedirle

Video WhatsApp: ya podrás bloquear las capturas de pantalla, mira cómo hacerlo

Meta lanzó oficialmente su asistente con inteligencia artificial en WhatsApp, una herramienta capaz de responder cualquier pregunta que tengas, darte consejos, tutoriales y hasta crear imágenes para compartir con tus contactos.

Este asistente tiene su soporte en español y también ofrece varias funcionalidades para mejorar significativamente la experiencia del usuario.

Esta AI ya está disponible en WhatsApp, en la familia de aplicaciones de Meta y en su página web. Llama 3.1, nombre por el que se le puede identificar, será la competencia directa de GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini, Copilot, entre otras.

Cómo activar Meta IA en WhatsApp



Para activar Meta IA en WhatsApp, debes de tener la última versión de la aplicación instalada en tu dispositivo. Una vez actualizada, busca el icono de Meta IA en tu lista de contactos o en el menú de configuración de la app. Si la función está disponible, podrás comenzar a usarla de inmediato.

Cómo usar Meta AI en WhastApp



Si desear usar Meta AI solo tiene que abrir WhatsApp, buscar y presionar el ícono de la IA, un círculo azul, con tonos violeta y verde, ubicado en la parte superior derecha al lado del símbolo (+).

Para iniciar una conversación solo haz clic en el ícono, esto te llevará directamente al chat. Una vez ahí puedes hacer preguntas o solicitar información como si estuvieras conversando con cualquier persona.

Qué funciones de Meta IA tiene WhatsApp



Esta herramienta es una excelente solución para aquellos que buscan asistencia en diversas áreas. Algunas de sus funciones son:





Responder preguntas

Te puede dar información sobre una amplia gama de temas, desde ciencia hasta entretenimiento, y te proporcionará respuestas rápidas y precisas.



Generar texto

Con esta función puedes crear artículos, historias, correos electrónicos y mensajes de texto basados las descripciones y temas que le proporciones.



Traducir

Puede traducir textos varios idiomas, des inglés, español, francés, alemán y hasta chino.



Resumir contenido

Te permitirá resumir artículos, documentos y otros textos.



Ofrecer sugerencias

Te puede ayudar a encontrar soluciones a problemas, ideas para proyectos y recomendaciones de productos o servicios.



Generar Ideas

Es inteligencia artificial es capaz de ayudarte a crear ideas para proyectos como historias, poemas o nombres para negocios y productos.

Proporciona definiciones y significados de palabras

Esta función define palabras y frases, con el fin de mejorar la comprensión del usuario.



Hace cálculos matemáticos

Puede realizar cálculos básicos y avanzados en operaciones matemáticas.



Da el pronóstico del clima

Te puede actualizar sobre la situación del clima en diversas ubicaciones del mundo.

¿Qué cosas no son recomendables pedirle a Meta IA?

Aunque esta IA es una herramienta increíblemente útil, hay ciertas cosas que no deberías pedirle para evitar problemas éticos y legales, como:





Violar la privacidad de otros

No intentes usarla para acceder a correos electrónicos u otra información privada de otras personas.



Solicitar información personal

No pidas datos personales de otras personas a través de Meta IA, ya que esto puede poner en riesgo la seguridad y privacidad de los involucrados.



Actividades ilegales

No solicites que te ayude con prácticas ilegales, ya que podrías enfrentar consecuencias legales.



Contenido ofensivo

Evita pedirle que genere o busque contenido ofensivo o inapropiado.



Consulta médica

Aunque Meta IA puede ofrecer información general sobre salud, no debes usarla para automedicarte ni auto diagnosticarte. Siempre consulta con un profesional de la salud.



Asesoramiento financiero

Para asuntos este tipo de cuestiones es mejor acudir con los expertos en el tema, en lugar de confiar los consejos que esta herramienta te pueda dar..



Opiniones personales

Esta IA no está diseñada para dar o proporcionar juicios e interpretaciones personales, por lo que sus respuestas pueden ser subjetivas.

Crea imágenes innovadoras con Meta IA



Una de las características es su capacidad para crear contenidos personalizados. Con la herramienta ‘Imagíname’, que está todavía en versión Beta en Estados Unidos, los usuarios podrán generar imágenes a partir de una fotografía y una descripción textual.

Con esto, Meta pretende revolucionar significativamente la experiencia en la aplicación para que sus usuarios disfruten de una comunicación más fluida y eficiente.