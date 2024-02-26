WhatsApp anunciará en marzo el mayor cambio de su historia: lo que sabemos de la interoperabilidad

Video Lentes que parecen salidos de un capítulo de 'Black Mirror': levantan controversia en Internet

WhatsApp está a punto de integrar la interoperabilidad con otras aplicaciones de mensaje. La palabra puede sonar rebuscada, pero, en la práctica, se trata de una actualización que promete hacer la vida de sus usuarios mucho más sencilla. Cuando menos, con lo que respecta a sus mensajes de texto.

Si bien WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas, nunca falta quien te escribe a través de otra, ya sea Facebook Messenger, Telegram o Signal.

Esto resulta, para muchos, un verdadero dolor de cabeza, al tener que cambiar de aplicación para responder algunos mensajes. Afortunadamente, este problema está próximo a considerarse del pasado, pues WhatsApp abrirá sus puertas a la interoperabilidad.

¿Qué quiere decir esto? Por fin se podrán leer y enviar mensajes a usuarios de otros servicios de mensajería desde la misma aplicación.

Así lo adelanta Dick Brouwer, director de ingeniería de WhatsApp, a ‘Wired’ en un reportaje publicado el pasado 6 de febrero.

Según el reporte, WhatsApp ha pasado los últimos dos años desarrollando esta nueva función. Si bien, en septiembre pasado, la Unión Europea dictó en Ley de Mercados Digitales (DMA) que Meta era una de las seis empresas de tecnología ‘gatekeepers’ o ‘guardianas de acceso’ y le ordenó abrir las puertas de WhatsApp y Facebook Messenger a otras aplicaciones.

De acuerdo con ‘Wired’, WhatsApp anunciará su plan en marzo (precisamente cuando entra en acción la citada ley) y tendrá “varios meses para implementarlo”.

De momento, se desconoce si este cambio entrará en vigor al mismo tiempo en otras regiones del mundo.

Así funcionarán los mensajes entre WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería

Dick Brouwer adelantó, de manera somera, cómo se verá la interoperabilidad de WhatsApp con otras aplicaciones de mensajería.

Según dijo, en la parte superior de la bandeja de entrada habrá un apartado donde se encontrarán los mensajes provenientes de otras apps.

En primera instancia, solo se podrán enviar y recibir mensajes de texto, imágenes, notas de voz y archivos. Las llamadas uno a uno o grupales tardarán “años” en llegar.

Hasta ahora, no se sabe qué aplicaciones serán compatibles con la interoperabilidad de WhatsApp, pues, según el reporte de ‘Wired’, las que quieran ser parte de este cambio, “deben firmar un acuerdo y seguir los términos” de la aplicación de mensajería de Meta.

Brouwer comentó que buscan que otras compañías usen su arquitectura para que “clientes de terceros se conecten directamente a nuestra infraestructura e intercambien mensajes con los clientes de WhatsApp”.

‘Xataka’ teoriza que entre la lista se podrían encontrar Signal, Skype y Google Messages, ya que estas usan un protocolo de cifrado en el que se basó WhatsApp.