Joven se queja del trabajo asalariado y asegura que es una estafa piramidal: enciende debate en redes

¿ Los jóvenes ya no quieren trabajar? Una chica española abrió un gran debate en redes sociales afirmar que el empleo asalariado en realidad es una “estafa piramidal”.

Mientras que algunos jóvenes consideran que estudiar la universidad no tiene sentido, otros se quejan de las condiciones de trabajo actuales.

Carmen Merina (@rayomcqueer_), por ejemplo, se hizo viral a finales del 2023 por quejarse de su empleo en una cafetería.

Tras esas primeras denuncias sobre el mundo laboral, su popularidad no ha hecho más que aumentar (incluso consiguió un contrato con una agencia de representación de influencers) y sus videos suelen estar enfocados en las injusticias a las que se enfrentan los empleados (ha trabajado como mesera desde los 16 años, según contó en entrevista con ‘El País’ en noviembre de 2023).



El pasado 15 de enero, la joven participó en en podcast ‘Radio La Pera’. Una de las dinámicas de la conversación consistía en mencionar una “estafa que estuviera tan normalizada que no nos damos cuenta de que lo son”.

La española de 24 años retomó uno de los temas que lleva como estandarte y aseguró:

“La estafa más piramidal que creo que tenemos muy normalizada es trabajar asalariadamente”.



Hay que recordar que una estafa piramidal es un esquema en el que una persona ofrece a otras grandes ganancias a cambio de que invierta en su ‘negocio’. Sin embargo, esto solo funciona si los reclutados, a su vez, atraen a más personas, y éstas, a más hasta crear una cadena. Una vez que deja de entrar flujo de dinero, la red cae.

“Es decir, ir todos los días a un puesto de trabajo en el que trabajas el cuádruple que tu jefe, que tu jefe se gana el cuádruple que tú, hay una plusvalía de por medio que no puedes controlar, que no eres dueña de los frutos de tu propio esfuerzo, que te estás matando en una empresa que no es tuya y que encima no tienes margen de queja porque a la mínima que lo hagas eres la más vaga, la más maleante y la más que te vas a tu casa por donde has venido…”, argumentó.



Añadió que “aceptamos” el trabajo asalariado “porque no tenemos de otra más que pagarnos un piso”, pero “esto no hay por donde cogerlo”.

Para Merina, el sueño es que “no trabaje nadie, que todas seamos unas vagas, que nos sentemos en el parque a tomarnos unas pipas…”.

Internet reacciona a la comparación del trabajo asalariado con una estafa piramidal

Apenas llegaron las palabras de Carmen al Internet, generaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

Tan solo en TikTok, el clip de sus declaraciones alcanzaron más de 65 mil reproducciones e iniciaron un intenso debate en la sección de comentarios.

Una parte de los usuarios de la red social le sugirieron poner un negocio propio, si tanto le disgustaba ser empleada:

“Siempre puedes hacerte autónoma (autoempleada)”, “Monta tu empresa con tu dinero y cobra lo mismo que tus trabajadores”, “Móntate una empresa, ánimo”, “Pues monta tú una empresa, verás que es más duro”, “Abre tu empresa y serás dueña de tu esfuerzo”.



En ese sentido, varios defendieron el valor de los jefes y emprendedores con mensajes como

“La estafa piramidal más grande es ser autónomo. Todo el mundo cobra antes que tú”, “Y si la empresa se arruina, que el jefe reparta las deudas también, ¿no?”, “El jefe es el que da la cara si tú fallas, el que pone el capital, ¿pretendes que gane solo 20 euros más que tú?”.



Del lado contrario, muchos coincidieron con sus argumentos. Lo dejaron ver con comentarios como los siguientes:

“Los empresarios, si fuese legal, nos pagarían con cacahuetes por 16 horas de trabajo”, “Tantas verdades fueron dichas y que rabien los empresarios”, “Eres la voz de todos nosotros, la mejor que podríamos tener”, “Lo llevo diciendo mil años, gracias por darme la razón”, “Mi ministra de trabajo”, “El trabajo no dignifica, radicaliza”.



¿Estás de acuerdo con lo dicho por Carmen Merina? Deja tu opinión en los comentarios.