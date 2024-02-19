WhatsApp

Carina, la nueva IA de WhatsApp que debes conocer: ¿cómo la puedes activar y para qué sirve?

WhatsApp tiene una nueva herramienta generada por Inteligencia Artificial que está dando mucho de qué hablar y aquí conocerás todo al respecto.

Por:Lili Diaz
WhatsApp es una de las aplicaciones de servicio de mensajería más importantes del mundo y con el paso de los años ha integrado actualizaciones para ayudar a sus usuarios con nuevas funciones, pero la que está captó la atención recientemente es su nueva asiste virtual, Carina.

¿Quién es y cómo funciona Carina, la nueva asistente IA de WhatsApp ?

De acuerdo a diversos medios de comunicación Carina es un chatbot que funciona gracias a la Inteligencia Artificial y que estuvo desarrollándose el año pasado en España gracias al gallego Daniel Dacuña.

Dicho servicio de WhatsApp inició con mil usuarios; sin embargo, en enero de 2024 se registraron 350 mil usuarios.

Su popularidad comenzó a crecer poco a poco y ahora, países en Latinoamérica podrán acceder al chatbot que promete ser muy intuituvo de utilizar y ayudará a los usuarios con distintas tareas como dar respuestas claras, realizar búsquedas en Internet, dar pronósticos del clima y transcribir audios, solo por mencionar algunas funciones.

La página oficial de Carina asegura que el objetivo de la asistente personal es darle al usuario una "rutina más fácil y eficiente desde WhatsApp", ya que podrá ser utilizada en cualquier momento que se le solicite y la conversación que se tenga con ella quedará resguardada en los contactos de la aplicación en forma de chat.

WhatsApp
WhatsApp
Imagen The Grosby Group

¿Cómo se puede instalar la asistente virtual Carina en tu cuenta de WhatsApp?

Para iniciar una interacción con Carina se debe seguir una serie de pasos sencillos. Lo primero es acceder a su página https://carina.chat/, donde se desplegará la presentación de la asistente y sus funciones para después invitar a contestar mandando un mensaje.

Después se dará la opción de descargar a la asistente virtual en el mismo enlace, pudiendo hacerlo tanto de la aplicación móvil de WhatsApp como de la versión web. Al final, se darán a conocer los términos y condiciones, para que al aceptarlos Carina esté disponible.

Si bien se pensaría que la herramienta de Inteligencia Artificial es gratuita resulta que no es así, debido a que después de un periodo de prueba gratuito será necesario desembolsar casi 4 euros al mes, es decir 4.20 dólares u 80 pesos mexicanos.

Posiblemente esta es una de las principales razones por la cual aún el nombre de Carina es desconocido para muchos usuarios de WhatsApp y por el momento, es un enigma si en el futuro la asistente se pueda utilizar de manera gratuita en la aplicación de mensajería.

Asiste IA Carina
Asiste IA Carina
Imagen https://carina.chat


¿Tú la usarías? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
