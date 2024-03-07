Ya no tienes que escuchar una nota de voz de WhatsApp para saber qué dice gracias a esta función

¿Alguna vez te han enviado una nota de voz por WhatsApp que, sin importar cuánto lo desees, no puedes escuchar en ese momento? Ya sea que te encuentres en una clase, junta o que simplemente no tengas audífonos a la mano, o que, simplemente, prefieras leer el texto. Puedes considerar este problema del pasado, ya que un bot lo resuelve.

Puedes convertir las notas de voz de WhatsApp a texto con un chatbot

TranscribeMe es un chatbot potenciado por Inteligencia Artificial que pone fin a los audios de WhatsApp. Tal como se intuye desde el nombre, su principal función es transcribir lo que se dice en las notas de voz, para así poder leerlo como texto.

Lo mejor de todo es que usarlo es muy fácil de usar. El primer paso es ir al sitio web de TranscribeMe, donde se encontrarán las opciones de ejecutarlo en WhatsApp o en Telegram.

Si lo hiciste desde tu celular, después de elegir la opción deseada, te llevará a un chat con el bot, que te dará la bienvenida e instrucciones de cómo continuar.

El siguiente paso es simplemente enviar el audio que quieras pasar a texto. Unos minutos después, te ‘responderá’ con la transcripción.

Otra vía para obtener la transcripción es enviar un mensaje de WhatsApp al número +54 8 11 5349-5987 como si fuera un contacto normal. Desde Telegram, se le puede escribir al canal @transcribeme_bot.

🥳 ¡TranscribeMe ha alcanzado más de un millón de usuarios! 🥳



Este hito es un logro significativo que no habríamos logrado sin su apoyo.



¡Estamos emocionados de continuar ofreciéndoles la mejor experiencia de usuario posible y de seguir creciendo juntos en el futuro! pic.twitter.com/qwTAUKINwQ — TranscribeMe (@TranscribeMeApp) July 10, 2023



Este chatbot es creación de dos jóvenes argentinos, trabajadores de la empresa Rather Labs y se apoya en la Inteligencia Artificial para crear las transcripciones. En entrevistas con ‘TN’ y ‘Pagina 12’, ambos han afirmado que su bot no guarda información sobre el contenido de los audios y que simplemente se limita a “procesar” los audios.

Vale la pena resaltar que TranscribeMe tiene sus limitaciones. En la propia página del servicio se explica que la versión gratuita solo permite procesar 40 minutos de audio al mes y se puede usar un total de 2 días, además, las notas de voz no deben superar los 10 minutos.

El paquete ‘Plus’ del chat bot tiene un costo de 4.7 dólares y ofrece 200 minutos de audio sin límite de minutos por cada nota de voz.

Lo cierto es que este chatbot va más allá de la transcripción de audios: también puede traducir un audio a un texto en otro idioma y tiene integrado ChatGPT.

WhatsApp permite enviar notas de voz que solo se reproducen una vez

Ya que estamos en el tema, vale la pena recordar otra de las funciones con respecto a los mensajes de audio en la app.

Desde finales del 2023, WhatsApp permite enviar notas de voz que se eliminan una vez que el destinatario la escuchó, algo que eleva la privacidad de algunos mensajes.

Para activarlo, hay que grabar el audio como de costumbre, pero, antes de enviarlo, hay que presionar el número 1 que se muestra del lado derecho de la grabación (el icono debe verse azul).

Una función permite transcribir las notas de voz de WhatsApp a texto