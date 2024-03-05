WhatsApp estrena nueva función: te decimos cómo aprovechar al máximo el 'modo Word'

WhatsApp frecuentemente ofrece cambios y novedades para sus usuarios. Uno de los más recientes tiene que ver con el llamado ‘modo Word’ de la aplicación. Esto es lo que tienes que saber.

¿Qué es el ‘modo Word’ en WhatsApp?

¿Alguna vez has usado la app para anotar listas o bocetos de ideas? En caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces muy probablemente te hayas dado cuenta del potencial que tiene como editor de texto. A esto es a lo que algunas personas del mundo de la tecnología han denominado como el ‘modo Word’ de WhatsApp.

Dicha ‘modalidad’ se hace aún más evidente cuando tomamos en cuenta que el servicio de mensajería permite destacar algunas partes del texto con negritas, cursivas, tachado, entre otras.

Por si fuera poco, el pasado 21 de febrero, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, empresa dueña de WhatsApp, anunció cuatro nuevos formatos de texto: listas numeradas, listas sin numeración, bloques de código y citas textuales.

WhatsApp puede servir como un editor de texto, a lo que se le conoce como su 'modo Word'. Imagen Getty Images



El ‘modo Word’ de WhatsApp sirve para darle formato al texto de los mensajes y, así, comunicar ideas de manera más clara, algo que tiene gran utilidad para quienes lo usan para el trabajo o negocios.

Eso sí, hay que resaltar que los cambios que se le hacen al texto en los mensajes no se traslada a otros editores al copiar y pegar.

¿Cómo darle formato tipo Word a los mensajes de WhatsApp?

A diferencia de lo que sucede en el popular software de texto, en WhatsApp no se despliega un menú de formato en la parte superior de los mensajes. En ese sentido, solo se pueden usar con los siguientes comandos que funcionan de igual manera en su versión móvil y web.

Para poner negritas, escribir un asterisco (*) antes y después del texto que se desea resaltar. Por ejemplo: *así se ponen negritas en WhatsApp* .

Para poner cursivas, escribir guion bajo (_) antes y después. Por ejemplo: _así se ponen negritas en WhatsApp_.

Para tachar lo escrito, escribir virgulillas (~) antes y después del texto. Por ejemplo: ~así se ponen negritas en WhatsApp~.

WhatsApp tiene un 'modo Word' que permite darle formato a los mensajes de texto. Imagen Getty Images

Para escribir un texto con monoespacio, poner tres comillas invertidas antes y después del texto. Por ejemplo: ```así se pone monoespacio en WhatsApp```.

Para escribir una lista sin numeración, hay que escribir un guion medio antes del mensaje, al dar enter, la aplicación seguirá con el listado de manera automática. Por ejemplo: - así se hace una lista sin números en WhatsApp.

Para escribir una lista con números, basta con escribir el uno seguido de un punto y, con cada enter, los siguientes dígitos aparecerán de manera consecutiva. Por ejemplo: 1. así se hace una lista con números en WhatsApp.

Para poner un bloque de cita textual, hay que poner el signo mayor que (>) previo al texto que se desea destacar. Por ejemplo: >así se ponen bloques de citas textuales en WhatsApp.

Para poner un bloque de código, hay que escribir una comilla invertida antes y después de este. Por ejemplo: `así se pone un bloque de código en WhatsApp`.

Así es como se le puede dar formato al texto en WhatsApp. Imagen WhatsApp