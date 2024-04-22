¿Actualizaciones de WhatsApp ayudan a infieles? Joven presenta las ‘pruebas’ en video de TikTok

Video Descubrieron que les 'ponían el cuerno' de la manera más inusual: desde mensajes hasta una espinilla

Las redes sociales nos han regalado las historias más insólitas sobre cómo una persona descubrió o enfrentó la infidelidad de su pareja, desde mascotas hasta herramientas tecnológicas que delataron el secreto.

Ahora, una joven mexicana se viralizó por asegurar que las nuevas funciones en WhatsApp ayudan a ocultar un ‘affair’: así funciona, según ella.

Joven asegura que las actualizaciones de WhatsApp ayudan a infieles

Marlenee Marín (@marl.mb) es una usuaria de TikTok que cuenta con poco más de 4 mil seguidores y que comparte, mayoritariamente, contenido sobre su día a día.

A principios de abril de 2024, publicó un video de poco más de 2 minutos en el que expresaba su molestia porque las actualizaciones de WhatsApp “cada vez le dan más armas a los infieles”.

La joven comenzó recordando algunas de las novedades del servicio de mensajería, como la posibilidad de enviar mensajes y audios que solo se vean y reproduzcan una vez, que, según ella, se puede usar para que no quede rastro de la traición a la pareja.

Joven afirma que actualización de WhatsApp "le da armas" a personas infieles



Más recientemente, WhatsApp anunció que se pueden bloquear chats con un código creado por el usuario. A su vez, dichas conversaciones bloqueadas desaparecen de la pantalla de inicio de la aplicación.

“¿Quién fue el responsable [de la actualización]? Un hombre, de seguro”, se quejó la joven.

Marlenee Marín procedió a mostrar el paso a paso para bloquear un chat de WhatsApp para demostrar lo fácil que sería para una persona infiel ocultar sus conversaciones con alguien más: “Solo un infiel haría esto, se los juro”.

TikTok reacciona a video de joven que afirma que actualizaciones de WhatsApp ayudan a infieles

El video de Marlenee Marín ha alcanzado 6.3 millones de vistas desde su publicación. En la sección de comentarios, miles de personas reaccionaron a la información de la joven.

“Apenas me enteré de la actualización”, “Lo más raro es por qué lo sabes”, “Gracias por el dato”, “Me sirvió el dato aunque nada que ver con la infidelidad”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.



No obstante, muchos señalaron que las infidelidades de pareja poco tienen que ver con el servicio de mensajería: “Quien quiere andar de infiel lo va a hacer con o sin esa actualización, más bien elijan con quien quieren estar”, “La toxicidad es lo que provoca las infidelidades, no las redes sociales”, expresaron.

Tampoco faltaron quienes dieron sus mejores consejos para descubrir si alguien tiene un chat bloqueado en WhatsApp: “Si quieren saber si tiene chats bloqueados y con código, solo intenten bloquear otro chat y te va a pedir el código si ya tiene activada esa configuración”, “Eso solo funciona en WhatsApp, en otros sistemas operativos no se esconden”, “Tip: van al contacto de el o la sospechosa, le intentan mandar WhatsApp y si inmediatamente les pide la contraseña, pues ya saben que algo esconde”.

¿Sabías que existía la función de bloquear chats en WhatsApp?, ¿crees que una persona infiel la usaría? Cuéntanos en los comentarios qué piensas al respecto.