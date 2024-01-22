Video Bad Bunny y la polémica de su canción hecha con Inteligencia Artificial: los fraudes no son lo único

Así sería el mundo dentro de mil años, según la Inteligencia Artificial

Alimentada por datos existentes, usualmente disponibles en Internet, la Inteligencia Artificial puede generar textos o imágenes sobre prácticamente cualquier tema.

Si bien hay quienes usan esta tecnología solo por diversión, otros se lo han tomado más en serio y han intentado obtener respuestas sobre el futuro.

Tal es el caso del medio ‘Infobae’, que consultó a ChatGPTy Bard sobre el futuro de la humanidad dentro de mil años.

Según un artículo publicado el 21 de enero pasado, pidió a los modelos de lenguaje de Open IA y Google tomar en cuenta “las tendencias actuales como la realidad virtual, las exploraciones espaciales y la integración de la biomecánica” para vaticinar los próximos años de la humanidad. Estos, a su vez, respondieron tomando en cuenta “investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos y las opiniones de expertos”. Para ilustrar el hipotético futuro de la humanidad, el portal web después pidió a Copilot ilustrar las respuestas.

Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA. Imagen Copilot



Tanto Chat GPT y Bard coincidieron en que es probable que, dentro de mil años ya se hayan encontrado planetas o satélites para vivir fuera de la Tierra:

“Con los avances en la exploración espacial, es posible que los seres humanos hayan establecido colonias en otros planetas o lunas dentro de 1,000 años. Esto podría cambiar drásticamente nuestra perspectiva sobre la vida y la supervivencia como especie”, respondió ChatGPT sobre el tema.

Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA. Imagen Copilot



Por su parte, Bard vaticinó que los humanos desarrollarán o encontrarán otra manera de comunicarse a distancia que no requeriría de un dispositivo como un teléfono o un radio: “Esta nueva forma de comunicación podría ser tan natural como hablar o pensar”.

Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA. Imagen Copilot



De acuerdo con la Inteligencia Artificial, en el futuro veremos las energías limpias y la sustentabilidad como la norma y no como la excepción: “Los humanos podrían haber desarrollado nuevas formas de energía que sean limpias, eficientes y sostenibles. Estas nuevas formas de energía podrían ayudarnos a resolver la crisis climática y a crear un futuro más sostenible”, pronostica Bard.

ChatGPT también señaló que se crearán “medidas más efectivas para preservar el medio ambiente y utilizar fuentes de energía renovable”.

No obstante, no arrojaron un pronóstico sobre los efectos del cambio climático.

Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA. Imagen Copilot

Así se verían los humanos dentro de mil años, según la Inteligencia Artificial

El portal de noticias también consultó a las tecnologías señaladas sobre cómo evolucionarán los seres humanos en el futuro.

ChatGPT elaboró la respuesta: “Los avances en medicina podrían permitir una vida más larga y saludable. La manipulación genética podría ser una realidad, lo que podría llevar a la eliminación de enfermedades genéticas y la mejora de las características humanas”.

El mismo chatbot señaló que el campo de la biomecánica podría explotar al punto tal de que “podría haber avances en la interfaz entre la mente y la tecnología, permitiendo la integración de dispositivos directamente con el cerebro. Esto podría tener implicaciones para la comunicación, el aprendizaje y la mejora de las capacidades humanas”.

Así se verán los humanos dentro de mil años, según la Inteligencia Artificial Imagen Copilot



