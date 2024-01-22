Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial predice qué pasará con la humanidad en próximos mil años e impacta a Internet: así luciremos

La tecnología da sus pronósticos sobre cómo será el futuro de la humanidad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Bad Bunny y la polémica de su canción hecha con Inteligencia Artificial: los fraudes no son lo único

¿Cómo será el desarrollo de la humanidad y cómo nos veremos dentro de mil años? La Inteligencia Artificial hace sus predicciones sobre el futuro de la sociedad.

Así sería el mundo dentro de mil años, según la Inteligencia Artificial

PUBLICIDAD

Alimentada por datos existentes, usualmente disponibles en Internet, la Inteligencia Artificial puede generar textos o imágenes sobre prácticamente cualquier tema.

Si bien hay quienes usan esta tecnología solo por diversión, otros se lo han tomado más en serio y han intentado obtener respuestas sobre el futuro.

Tal es el caso del medio ‘Infobae’, que consultó a ChatGPTy Bard sobre el futuro de la humanidad dentro de mil años.

Según un artículo publicado el 21 de enero pasado, pidió a los modelos de lenguaje de Open IA y Google tomar en cuenta “las tendencias actuales como la realidad virtual, las exploraciones espaciales y la integración de la biomecánica” para vaticinar los próximos años de la humanidad. Estos, a su vez, respondieron tomando en cuenta “investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos y las opiniones de expertos”. Para ilustrar el hipotético futuro de la humanidad, el portal web después pidió a Copilot ilustrar las respuestas.

Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA.
Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA.
Imagen Copilot

Más sobre Inteligencia Artificial

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
¿Y si Nodal fuera mujer y Ángela y Cazzu fueran hombres? Cambian toda su historia con IA
0:58

¿Y si Nodal fuera mujer y Ángela y Cazzu fueran hombres? Cambian toda su historia con IA

Cultura Pop
Robot ultrarrealista crea retrato con IA y se vende por 1 millón de dólares, ¿crees que es arte?
2 mins

Robot ultrarrealista crea retrato con IA y se vende por 1 millón de dólares, ¿crees que es arte?

Cultura Pop
Así suenan los cantantes creados con Inteligencia Artificial, ¿te gustan sus canciones?
2 mins

Así suenan los cantantes creados con Inteligencia Artificial, ¿te gustan sus canciones?

Cultura Pop
Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"
2 mins

Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"

Cultura Pop
Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?
2 mins

Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?

Cultura Pop
IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado
3 mins

IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado

Cultura Pop
¿Cómo lucen los mexicanos? IA responde cómo se ven en cada estado y el resultado es increíble
1 mins

¿Cómo lucen los mexicanos? IA responde cómo se ven en cada estado y el resultado es increíble

Cultura Pop
¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'
2 mins

¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'

Cultura Pop
Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos
2 mins

Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos

Cultura Pop


Tanto Chat GPT y Bard coincidieron en que es probable que, dentro de mil años ya se hayan encontrado planetas o satélites para vivir fuera de la Tierra:

“Con los avances en la exploración espacial, es posible que los seres humanos hayan establecido colonias en otros planetas o lunas dentro de 1,000 años. Esto podría cambiar drásticamente nuestra perspectiva sobre la vida y la supervivencia como especie”, respondió ChatGPT sobre el tema.
Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA.
Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA.
Imagen Copilot


Por su parte, Bard vaticinó que los humanos desarrollarán o encontrarán otra manera de comunicarse a distancia que no requeriría de un dispositivo como un teléfono o un radio: “Esta nueva forma de comunicación podría ser tan natural como hablar o pensar”.

Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA.
Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA.
Imagen Copilot


De acuerdo con la Inteligencia Artificial, en el futuro veremos las energías limpias y la sustentabilidad como la norma y no como la excepción: “Los humanos podrían haber desarrollado nuevas formas de energía que sean limpias, eficientes y sostenibles. Estas nuevas formas de energía podrían ayudarnos a resolver la crisis climática y a crear un futuro más sostenible”, pronostica Bard.

PUBLICIDAD

ChatGPT también señaló que se crearán “medidas más efectivas para preservar el medio ambiente y utilizar fuentes de energía renovable”.

No obstante, no arrojaron un pronóstico sobre los efectos del cambio climático.

Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA.
Así sería el futuro de la humanidad en mil años, según la IA.
Imagen Copilot

Así se verían los humanos dentro de mil años, según la Inteligencia Artificial

El portal de noticias también consultó a las tecnologías señaladas sobre cómo evolucionarán los seres humanos en el futuro.

ChatGPT elaboró la respuesta: “Los avances en medicina podrían permitir una vida más larga y saludable. La manipulación genética podría ser una realidad, lo que podría llevar a la eliminación de enfermedades genéticas y la mejora de las características humanas”.

El mismo chatbot señaló que el campo de la biomecánica podría explotar al punto tal de que “podría haber avances en la interfaz entre la mente y la tecnología, permitiendo la integración de dispositivos directamente con el cerebro. Esto podría tener implicaciones para la comunicación, el aprendizaje y la mejora de las capacidades humanas”.

Así se verán los humanos dentro de mil años, según la Inteligencia Artificial
Así se verán los humanos dentro de mil años, según la Inteligencia Artificial
Imagen Copilot


¿El futuro que relata la Inteligencia Artificial te parece interesante?


Relacionados:
Inteligencia ArtificialBard (Google)TecnologíaSociedadMundo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD