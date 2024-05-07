Met Gala

Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos

Durante la Met Gala 2024, en redes sociales comenzaron a circular fotos de Katy Perry y Rihanna en la alfombra roja del evento. Las imágenes se veían tan reales, que hasta la madre de una de las cantantes le reclamó por no avisarle que asistiría.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Shakira en rojo y brillantes, Karol G con orejas de hada: los looks de la Met Gala 2024

La tarde del 6 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2024, uno de los eventos de moda más importantes del mundo. La sede fue el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos, y este año la temática para los looks de los famosos fue: ‘El jardín del tiempo’, por esto muchos de ellos incluyeron flores y hasta animalitos en sus prendas.

Estrellas como Sydney Sweeney, Zendaya, Gigi Hadid, Sabrina Carpenter y Kim Kardashian llamaron la atención por la elección de sus estilistas y los comentarios que recibieron en redes sociales, pero Katy Perry y Rihanna se volvieron virales… aunque en realidad ni siquiera estuvieron ahí.

PUBLICIDAD

Katy Perry en la Met Gala 2024: Una ilusión creada por la Inteligencia Artificial

En la Met Gala 2024, Katy Perry se convirtió en uno de los temas más comentados, a pesar de no haber estado físicamente presente en el evento. ¿Cómo logró esto? A través de una imagen generada por Inteligencia Artificial que circuló en las redes sociales antes de la gala.

La imagen mostraba a Katy Perry luciendo un elaborado vestido floral que se adecuaba perfectamente con el tema de la noche; solo hay un pequeño detalle; la imagen es completamente falsa, engañando a millones de personas en X.

Katy Perry se hizo presenta en la Met Gala 2024 gracias a la Inteligencia Artificial
Katy Perry se hizo presenta en la Met Gala 2024 gracias a la Inteligencia Artificial
Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial/X

Más sobre Met Gala

Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales
3 mins

Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales

Cultura Pop
Met Gala 2024: este el es tema para los looks que usarán los famosos, ¿los veremos en pijama?
3 mins

Met Gala 2024: este el es tema para los looks que usarán los famosos, ¿los veremos en pijama?

Cultura Pop
Internautas creen que 'Los juegos del hambre’ pasarán en la vida real: estas serían las pruebas
3 mins

Internautas creen que 'Los juegos del hambre’ pasarán en la vida real: estas serían las pruebas

Cultura Pop
Kim Kardashian y la lluvia de memes que recibió por dañar el vestido de Marilyn Monroe
2 mins

Kim Kardashian y la lluvia de memes que recibió por dañar el vestido de Marilyn Monroe

Cultura Pop
Kim Kardashian perdió 16 libras en tres semanas, una actriz se le enfrentó e Internet reaccionó
4 mins

Kim Kardashian perdió 16 libras en tres semanas, una actriz se le enfrentó e Internet reaccionó

Cultura Pop
Sydney Sweeney recreó una icónica escena de ‘El diario de la princesa’ en la Met Gala 2022
2 mins

Sydney Sweeney recreó una icónica escena de ‘El diario de la princesa’ en la Met Gala 2022

Cultura Pop
Jared Leto "hizo historia" en la Met Gala con un doble, una confusión y otras extravagancias
3 mins

Jared Leto "hizo historia" en la Met Gala con un doble, una confusión y otras extravagancias

Cultura Pop
"Definitivamente su peor año": los 11 famosos más criticados de la Met Gala 2022 en redes
6 mins

"Definitivamente su peor año": los 11 famosos más criticados de la Met Gala 2022 en redes

Cultura Pop
¿Conoces la maldición de la Met Gala? Te contamos de qué trata y a qué famosos ha afectado
3 mins

¿Conoces la maldición de la Met Gala? Te contamos de qué trata y a qué famosos ha afectado

Cultura Pop
6 extrañas reglas que los asistentes a la MET Gala deben seguir (nada de selfies es una)
4 mins

6 extrañas reglas que los asistentes a la MET Gala deben seguir (nada de selfies es una)

Cultura Pop


Incluso la madre de la intérprete de temas como ‘California Gurls’ y ‘Roar’ creyó que lafotografía era real, ya que le mandó un mensaje de texto a su hija, cuya captura fue revelada como Perry en su cuenta de Instagram.

“No sabía que fuiste al Met. Qué vestido tan precioso, te pareces al Desfile de las Rosas, eres tu propia carroza”, escribió la madre de Katy junto a la fotografía.


De inmediato, Perry le aseguró a su madre que no había ido porque estaba trabajando, utilizando su post para desmentir cualquier rumor.

“¡Mi mamá también fue engañada por la inteligencia artificial! ¡Cuidado!”, añadió.
La madre de Katy Perry también fue engañada por las imágenes de Inteligencia Artificial
La madre de Katy Perry también fue engañada por las imágenes de Inteligencia Artificial
Imagen Instagram Katy Perry


Katy explicó que en realidad estaba en el estudio de grabación esa noche trabajando en su sexto álbum, mostrando un breve video de una de las canciones.

Rihanna también es víctima de la Inteligencia Artificial en la Met Gala 2024

Así como Katy Perry, un usuario utilizó algunas herramientas de Inteligencia Artificial para colocar a Rihanna con un vestido amplio lleno de detalles de la naturaleza, pero ella tampoco estuvo en el evento.

Crean imagen de Rihanna con Inteligencia Artificial
Crean imagen de Rihanna con Inteligencia Artificial
Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial


La cantante y empresaria era una de las invitadas al evento, pero lamentablemente se contagió de gripe y prefirió quedarse en casa, aunque ya tenía todo su atuendo, donde iba a lucir un atuendo de Fenty, su propia marca, según explicó a Vogue el mes pasado.

PUBLICIDAD

¿Creías que las imágenes de Rihanna y Katy Perry eran reales?


Relacionados:
Met GalaKaty PerryRihannaInteligencia ArtificialHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD