Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos

Video Shakira en rojo y brillantes, Karol G con orejas de hada: los looks de la Met Gala 2024

La tarde del 6 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2024, uno de los eventos de moda más importantes del mundo. La sede fue el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos, y este año la temática para los looks de los famosos fue: ‘El jardín del tiempo’, por esto muchos de ellos incluyeron flores y hasta animalitos en sus prendas.

Estrellas como Sydney Sweeney, Zendaya, Gigi Hadid, Sabrina Carpenter y Kim Kardashian llamaron la atención por la elección de sus estilistas y los comentarios que recibieron en redes sociales, pero Katy Perry y Rihanna se volvieron virales… aunque en realidad ni siquiera estuvieron ahí.

Katy Perry en la Met Gala 2024: Una ilusión creada por la Inteligencia Artificial

En la Met Gala 2024, Katy Perry se convirtió en uno de los temas más comentados, a pesar de no haber estado físicamente presente en el evento. ¿Cómo logró esto? A través de una imagen generada por Inteligencia Artificial que circuló en las redes sociales antes de la gala.

La imagen mostraba a Katy Perry luciendo un elaborado vestido floral que se adecuaba perfectamente con el tema de la noche; solo hay un pequeño detalle; la imagen es completamente falsa, engañando a millones de personas en X.

Katy Perry se hizo presenta en la Met Gala 2024 gracias a la Inteligencia Artificial Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial/X



Incluso la madre de la intérprete de temas como ‘California Gurls’ y ‘Roar’ creyó que lafotografía era real, ya que le mandó un mensaje de texto a su hija, cuya captura fue revelada como Perry en su cuenta de Instagram.

“No sabía que fuiste al Met. Qué vestido tan precioso, te pareces al Desfile de las Rosas, eres tu propia carroza”, escribió la madre de Katy junto a la fotografía.



De inmediato, Perry le aseguró a su madre que no había ido porque estaba trabajando, utilizando su post para desmentir cualquier rumor.

“¡Mi mamá también fue engañada por la inteligencia artificial! ¡Cuidado!”, añadió.

La madre de Katy Perry también fue engañada por las imágenes de Inteligencia Artificial Imagen Instagram Katy Perry



Katy explicó que en realidad estaba en el estudio de grabación esa noche trabajando en su sexto álbum, mostrando un breve video de una de las canciones.

Rihanna también es víctima de la Inteligencia Artificial en la Met Gala 2024

Así como Katy Perry, un usuario utilizó algunas herramientas de Inteligencia Artificial para colocar a Rihanna con un vestido amplio lleno de detalles de la naturaleza, pero ella tampoco estuvo en el evento.

Crean imagen de Rihanna con Inteligencia Artificial Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial



La cantante y empresaria era una de las invitadas al evento, pero lamentablemente se contagió de gripe y prefirió quedarse en casa, aunque ya tenía todo su atuendo, donde iba a lucir un atuendo de Fenty, su propia marca, según explicó a Vogue el mes pasado.

