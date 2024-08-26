Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?

Video Así será el primer concurso de belleza para mujeres creadas con Inteligencia Artificial

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, en especial la AI, y lo que antes parecía una simple herramienta de conveniencia, ahora puede ser una parte activa en nuestras vidas diarias, incluyendo momentos tan solemnes como un velorio.

Un ejemplo reciente que ha llamado mucho la atención es el caso de la AI Alexa que dejó atónitos a los asistentes de un funeral.

PUBLICIDAD

Alexa, el popular asistente de voz de Amazon, se convirtió en una inesperada rezandera, y si tu tía es fiel devota del catolicismo, seguramente, no sólo le gustará esta historia seguramente querrá una para su casa.



Todo comenzó cuando, durante un velorio, un familiar sugirió utilizar a Alexa para guiar el rezo del rosario,

con solo un comando de voz, el dispositivo comenzó a recitar las oraciones correspondietes, lo que resultó sorprendente, inusual y hasta conmovedor para los presentes.

Este hecho, que podría parecer salido de una película de ciencia ficción, es en realidad un reflejo de cómo la tecnología se ha integrado en nuestras vidas de formas inesperadas.

La idea de utilizar un dispositivo como Alexa para este tipo de actos puede resultar sorprendente, especialmente para las personas mayores y para las que no están muy familiarizadas con las capacidades y alcance que la AI ha alcanzado en los últimos años.

Sin embargo, al final del día, en estos eventos tan tradicionales lo que importa es el acto de fe y la intención con la que se lleva a cabo.

La tecnología y la espiritualidad han encontrado la forma de fusionarse. Imagen Shutterstock / captura de pantalla TikTok @tristanalonso



Sin duda, este es el principio de un futuro en el que la tecnología podría jugar un papel más importante en las prácticas religiosas. Aunque algunos puedan tener reservas respecto a la idea, es innegable que las nuevas generaciones están cada vez más abiertas a combinar las tradiciones con la tecnología.

El clip de unos 20 segundos, difundido por el usuario @tristanalonso, se viralizó en TikTok y hasta el momento cuenta con más de 4 millones de reproducciones.

PUBLICIDAD

Los usuarios en redes sociales han reaccionado de diferentes maneras, mientras unos se ofendieron porque les pareció una falta de respeto, a otros les causó risa y curiosidad.

La inclusión de Alexa en el rezo del rosario generó un intenso debate en la red social china, entre los comentarios se puede leer:

“Que no lo vean las de mi pueblo porque mi ‘’amá’ se queda sin chamba”, “cosas que no sabía que Alexa podía hacer”, “te ahorras 2500 pesos (130 dólares aproximadamente) cobran por rezar”, “Se están perdiendo las costumbres, ya nadie se sabe un rosario completo”, “ya nada más falta ponerla a velocidad X3 para terminar rápido y proceder al pan con café”, “pues muy práctico y todo, pero Alexa no les va a decir: ‘me está diciendo doña Mary que no se vayan que nos van a dar un cafecito con pan”.