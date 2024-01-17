Espejo con IA "predice" cuándo y cómo morirá quien se mire en él y causa terror: revelaría datos espeluznantes

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

A través de la inteligencia artificial, el dispositivo Anura MagicMirror, con forma de espejo, puede ‘predecir’ cómo y cuándo morirá todo aquel que se mire en él y es que en tan solo 30 segundos arroja datos que resultan verdaderamente espeluznantes.

¿Espejo predice cuándo y cómo morirá todo aquel que se mire en él?

PUBLICIDAD

Durante la exposición de tecnología de la información y electrónica de consumo, Consumer Electronics Show (CES) 2024, realizada la segunda semana de enero en Las Vegas, cobró notoriedad la pantalla, similar a un espejo, que a través del escaneo del flujo sanguíneo del rostro, proporciona datos que miden la condición física y hasta mental de una persona.

Resulta que el ‘mágico’ espejo, bajo la tecnología denominada Affective AI, promete con solo una selfi hacer un recuento de más de cien parámetros de salud entre los que se cuentan presión arterial, frecuencia respiratoria, del pulso, cardíaca, además mide la masa muscular y revela la edad de la piel del rostro y el estrés mental.

También proporciona información de vital importancia como el riesgo de padecer diversas enfermedades como diabetes tipo 3, hígado graso; advierte un accidente cardiovascular y ataques cardíacos a 10 años.

Espejo con IA "predice" cuándo y cómo morirá quien se mire en él. Imagen NuraLogix Corporation/ YouTube



La tableta de aproximadamente 55 centímetros fue creada por NuraLogix y hace su función cuando, básicamente, la persona se coloca frente a la cámara para que sea captada de manera clara y dé inicio el escaneo de 30 segundos.

De acuerdo con medios como ‘Excélsior’, el ‘espejo’ también es capaz de revelar si la persona frente a él está a punto de morir. Sin embargo, destacan que, aunque sí tiene la capacidad de predecir los riesgos que pueden comprometer la salud a futuro de quien se refleja, no es una certeza que la persona padezca dichas condiciones más adelante.

Y es que, señaló la empresa en un comunicado, el dispositivo fue creado como una medida de prevención que busca instalarse en escuelas, farmacias, empresas y consultorios médicos, con la finalidad de fomentar una salud proactiva.

“Anura MagicMirror va más allá de todas las demás soluciones de monitoreo de salud sin contacto. Excepcionalmente puede medir los signos vitales de la salud física, así como evaluaciones de la salud mental y puede realizar evaluaciones de riesgos para la salud”, informó.

Espejo con IA causa ‘terror’ en redes

El espejo de inmediato se coló entre los titulares de diferentes medios y se volvió viral en redes sociales por los datos espeluznantes sobre la salud que arroja; sin embargo, se ha creado expectativa sobre su uso, el cual ha sido comparado con el de otros dispositivos.