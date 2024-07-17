IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado

Video Así será el primer concurso de belleza para mujeres creadas con Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial no deja de ganar terreno. Cada vez es más común ver contenidos generados con ayuda de esta tecnología, desde imágenes realistas, respuestas a preguntas curiosas y hasta canciones.

En ese sentido, mucho se ha cuestionado cuál será el papel de estos modelos en el campo laboral, especialmente en el de las artes y creatividad. Un clip de 30 segundos se sumó al debate.

Inteligencia Artificial genera comercial de cerveza: el resultado se hace viral

‘Synthetic Summer’ es el nombre de un anuncio publicitario que en mayo de 2023 se hizo viral. El clip de 30 segundos estaba pensado para promocionar una marca de cerveza no existente y las imágenes se veían familiares: un grupo de personas disfrutando de una barbacoa mientras tomaban sus bebidas.

Así se ve 'Synthetic Summer', el anuncio viral de cerveza generado por Inteligencia Artificial.



Sin embargo, casi de inmediato saltan a la vista algunas inconsistencias: los rostros se deforman rápidamente, las manos tienen dedos de más, los envases y vasos de cerveza cambian de forma en un parpadear… Por si esto no fuera suficientemente sospechoso, el fuego de los asadores está tan fuera de control que en ocasiones parece la imagen de un incendio.

Lo que sucede es que el comercial no cuenta con ninguna persona de carne y hueso. Ni siquiera se filmó en una locación real. Fue generado con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Así se ve 'Synthetic Summer', el anuncio viral de cerveza generado por Inteligencia Artificial.



La idea surgió de Private Island, una compañía de producción londinense que se apoya en las últimas tecnologías para crear comerciales de grandes marcas.

Si bien, ‘Synthetic Summer’ no nació de un trato comercial, sino del interés de los fundadores, Helen Power y Chris Boyle, de explorar nuevos formatos.

Boyle reveló que las Inteligencias Artificiales que usaron para el anuncio fueron Gen 2 de Runway y ModelScope de AUTOMATIC 1111.

Así se ve 'Synthetic Summer', el anuncio viral de cerveza generado por Inteligencia Artificial.



En entrevista con ‘Little Back Door’, el creativo aseguró que generaron unos 20 minutos de metraje con Inteligencia Artificial y después seleccionaron las imágenes que más les convencieron para montar el clip de 30 segundos. La postproducción sí estuvo a cargo de un humano.

Vale la pena recordar que en sus primeras etapas, Inteligencia Artificial no es capaz de generar imágenes completamente pulcras. De hecho, una de las señales de que algo fue creado con ayuda de esta tecnología son sus errores.

Internet reacciona al comercial viral de cerveza hecho con IA

Tal como se mencionó, el anuncio se viralizó hace un año. Desde entonces, la compañía Private Island eliminó la publicación de sus redes sociales, aunque en Internet sobreviven algunas copias y múltiples comentarios sobre el video.

De manera general, las opiniones de los internautas se dividieron entre las favorables y las negativas. Quienes sí disfrutaron del video, comentaron cosas como:

“A mí me hizo reír”, “Si lo piensas, en realidad es un buen comercial, pues así es como se ve después de tomar demasiadas cervezas”, “Es muy gracioso” o “¿La Inteligencia Artificial estaba en drogas?”.



Del lado contrario, muchos externaron lo “espeluznante” que les parecieron las imágenes:.

“Esto se ve demasiado raro”, “Esto es más perturbante que una película de terror”, “Me dio miedo”, “No se ve nada real, se ve espeluznante” o “Se ve como un sueño muy surrealista”, expresaron.

Así se ve 'Synthetic Summer', el anuncio viral de cerveza generado por Inteligencia Artificial.



Tampoco faltaron quienes señalaron los posibles peligros de que se busque reemplazar el talento humano con Inteligencia Artificial.

¿Qué te pareció el video? Deja tu opinión en los comentarios.