¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'

Muchas series coreanas están ganando cada vez más popularidad entre la audiencia latina en todas las plataformas de streaming; sin embargo, Prime Video ha dado de qué hablar entre los fans del género, pues en los últimos días, pues algunos usuarios han señalado que están usando Inteligencia Artificial para hacer los doblajes en vez de contratar a actores de verdad.

Y es que, según han expresado en redes sociales, las voces de algunas escenas suenan "planas y sin emociones", como si no estuvieran hechas por profesionales. Las quejas son de algunas series de drama como 'Mi nombre es Cupido', 'Fiel al amor' y 'El latido de mi corazón'.

Usuarios acusan a Prime Video de usar IA para el doblaje de series coreanas

En X, algunos usuarios incluso han compartido clips que reflejan sus quejas sobre el posible uso de IA en las producciones coreanas:

"Los doblajes con IA están siendo cada vez más comunes en Prime Video, especialmente con dramas coreanos. Es un insulto... No tengo palabras...", escribió el usuario @CristbalSeplv13.

"Oh Dios, a este paso, nos va a salir más rentable aprender coreano o verlo subtitulado que 'doblado'", "La voz de Loquendo o TikTok está mejor que eso", "Me he topado esto por casualidad y es muy desagradable tener que pagar un servicio para que te den cosas como éstas. Aunque no sigo esta clase de contenidos si se nota que le quita todo el corazón a la obra. Ojalá les agreguen un doblaje como es debido", se lee en los comentarios.

Aunque muchos internautas se mostraron indignados por el posible uso que se le está dando a la IA en las producciones de streaming y cinematográficas, tambien hubo quienes señalaron que al tratarse de una tecnología nueva el resultado no es "tan terrible" y que seguro mejorará con el paso del tiempo; otros tantos apuntaron que en realidad solo se trataba de un mal trabajo de doblaje, pero que la IA no sería capaz de darle la entonación a las palabras que se escuchan en el video.

"Esto no es IA. Es un doblaje realizado por una aficionada (no puedo llamarlo actriz de voz) con mezcla directa de estudio de locución encima y sin sincronía. Es una vergüenza. Pero no es IA", se lee en los comentarios.



Hasta el momento Prime Video no ha desmentido ni afirmado los señalamientos de sus suscriptores, pero es verdad que en los créditos de dichas producciones no aparece nadie como actor de doblaje en español.