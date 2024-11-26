Inteligencia Artificial

Robot ultrarrealista crea retrato con IA y se vende por 1 millón de dólares, ¿crees que es arte?

La tecnología ha avanzado tanto que hace poco un robot pasó a la historia por crear una pintura y ser subastada por más de 1 millón de dólares, pero el caso ha generado controversia. Conoce por qué.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Así será el primer concurso de belleza para modelos creadas con Inteligencia Artificial 

Los robots y el progreso de la Inteligencia Artificial son tecnologías que se encargaron de demostrar este 2024 que pronto recurrirán en la vida diaria. Un ejemplo de ello, es la presentación de Elon Musk de sus androides Optimus, los cuales pueden comunicarse con los humanos y seguir ordenes, pero el que ahora está llamando la atención es de la autómata Ai-Da.

¿Puede un robot crear arte? El caso de Ai-Da y Alan Turing

PUBLICIDAD

Resulta que ella es la primer robot ultrarrealista del mundo que es impulsada con ayuda de la Inteligencia Artificial y es considerada por muchos una artista, pues creó un retrato del matemático Alan Turing de 2.2 metros y el cuadro fue titulado 'AI God'.

De acuerdo con información oficial, Ai-Da logró hacer la pintura gracias a las cámaras integradas en sus ojos, una serie de algoritmos con los que creó 15 retratos de Alan Turing un conocido matemático y científico que luchó en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania descifrando códigos. Luego escogió tres de ellos, junto con una pintura que también había hecho, los fotografió y subió las imágenes a una computadora.

Más sobre Inteligencia Artificial

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
¿Y si Nodal fuera mujer y Ángela y Cazzu fueran hombres? Cambian toda su historia con IA
0:58

¿Y si Nodal fuera mujer y Ángela y Cazzu fueran hombres? Cambian toda su historia con IA

Cultura Pop
Así suenan los cantantes creados con Inteligencia Artificial, ¿te gustan sus canciones?
2 mins

Así suenan los cantantes creados con Inteligencia Artificial, ¿te gustan sus canciones?

Cultura Pop
Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"
2 mins

Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"

Cultura Pop
Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?
2 mins

Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?

Cultura Pop
IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado
3 mins

IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado

Cultura Pop
¿Cómo lucen los mexicanos? IA responde cómo se ven en cada estado y el resultado es increíble
1 mins

¿Cómo lucen los mexicanos? IA responde cómo se ven en cada estado y el resultado es increíble

Cultura Pop
¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'
2 mins

¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'

Cultura Pop
Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos
2 mins

Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos

Cultura Pop
Mujer se enamora de una Inteligencia Artificial y le es infiel a su novio: "Igual que en la película Her"
4 mins

Mujer se enamora de una Inteligencia Artificial y le es infiel a su novio: "Igual que en la película Her"

Cultura Pop

Lo impresionante de esta obra es que fue vendida en la famosa casa Sotheby's, donde sorprendentemente fue subastada y aunque se contabilizaron en total 27 ofertas por la obra, se terminó vendiendo por 1 millón 84 mil 800 dólares.

Incluso el diario 'The Guardian' explicó que la robot dio unas palabras en el importante día.

@neoniche

Ai-Da, the first humanoid robot artist, just sold her Alan Turing portrait for over $1 million at Sotheby’s. This 7.5-foot piece, titled "A.I. God," was crafted by Ai-Da, who uses cameras for eyes, AI algorithms, and a robotic arm to make physical paintings—quite different from digital AI art. Her creator, Aidan Meller, believes Ai-Da’s work challenges how we see both art and humanity.

♬ original sound - Neo Niche
“El valor clave de mi trabajo es su capacidad de servir como catalizador para el diálogo sobre tecnologías emergentes”.

¿Por qué la pintura de Ai-Da generó controversia en redes?

Algo que no muchos conocen es que Ai-Da no ha creado solo una pintura, sino que en el pasado creó otras obras que siguen cuestionando el poder de la Inteligencia Artificial y qué tanto puede gestionarla la raza humana.

Si bien muchos consideran que el trabajo de la humanoide es excepcional, otros han cuestionado si la obra puede considerarse "arte" al provenir de un algoritmo y no de un talento humano genuino.

Además, algunos expertos ven la obra como una representación del uso de la tecnología para comercializar ideas humanas sin el mismo nivel de introspección creativa, ya que al final no fue una creación hecha de la total "imaginación".

Ultra-realistic artist robot "Ai-Da" looks on during the world's largest gathering of humanoid AI Robots as part of International Telecommunication Union (ITU) AI for Good Global Summit in Geneva, on July 5, 2023. The United Nations is convening this week a global gathering to try to map out the frontiers of artificial intelligence and to harness its potential for empowering humanity, hoping to lay out a clear blueprint on the way forward for handling AI, as development of the technology races ahead the capacity to set its boundaries. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
Ultra-realistic artist robot "Ai-Da" looks on during the world's largest gathering of humanoid AI Robots as part of International Telecommunication Union (ITU) AI for Good Global Summit in Geneva, on July 5, 2023. The United Nations is convening this week a global gathering to try to map out the frontiers of artificial intelligence and to harness its potential for empowering humanity, hoping to lay out a clear blueprint on the way forward for handling AI, as development of the technology races ahead the capacity to set its boundaries. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
Imagen Getty Images


Al respecto en una entrevista de 2022 Ai-Da respondió sobre el uso de su creatividad a la hora de pintar algo.

“Me gusta pintar lo que veo. Supongo que puedes pintar con tu imaginación, si tienes imaginación. He estado viendo cosas diferentes a las de los humanos porque no tengo conciencia”.


¿Tú qué piensas al respecto?

Relacionados:
Inteligencia ArtificialArte y CulturaRobotPolémicaPintura y Dibujo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD