Robot ultrarrealista crea retrato con IA y se vende por 1 millón de dólares, ¿crees que es arte?

Los robots y el progreso de la Inteligencia Artificial son tecnologías que se encargaron de demostrar este 2024 que pronto recurrirán en la vida diaria. Un ejemplo de ello, es la presentación de Elon Musk de sus androides Optimus, los cuales pueden comunicarse con los humanos y seguir ordenes, pero el que ahora está llamando la atención es de la autómata Ai-Da.

¿Puede un robot crear arte? El caso de Ai-Da y Alan Turing

Resulta que ella es la primer robot ultrarrealista del mundo que es impulsada con ayuda de la Inteligencia Artificial y es considerada por muchos una artista, pues creó un retrato del matemático Alan Turing de 2.2 metros y el cuadro fue titulado 'AI God'.

De acuerdo con información oficial, Ai-Da logró hacer la pintura gracias a las cámaras integradas en sus ojos, una serie de algoritmos con los que creó 15 retratos de Alan Turing un conocido matemático y científico que luchó en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania descifrando códigos. Luego escogió tres de ellos, junto con una pintura que también había hecho, los fotografió y subió las imágenes a una computadora.

Lo impresionante de esta obra es que fue vendida en la famosa casa Sotheby's, donde sorprendentemente fue subastada y aunque se contabilizaron en total 27 ofertas por la obra, se terminó vendiendo por 1 millón 84 mil 800 dólares.

Incluso el diario 'The Guardian' explicó que la robot dio unas palabras en el importante día.

“El valor clave de mi trabajo es su capacidad de servir como catalizador para el diálogo sobre tecnologías emergentes”.

¿Por qué la pintura de Ai-Da generó controversia en redes?

Algo que no muchos conocen es que Ai-Da no ha creado solo una pintura, sino que en el pasado creó otras obras que siguen cuestionando el poder de la Inteligencia Artificial y qué tanto puede gestionarla la raza humana.

Si bien muchos consideran que el trabajo de la humanoide es excepcional, otros han cuestionado si la obra puede considerarse "arte" al provenir de un algoritmo y no de un talento humano genuino.

Además, algunos expertos ven la obra como una representación del uso de la tecnología para comercializar ideas humanas sin el mismo nivel de introspección creativa, ya que al final no fue una creación hecha de la total "imaginación".

Ultra-realistic artist robot "Ai-Da" looks on during the world's largest gathering of humanoid AI Robots as part of International Telecommunication Union (ITU) AI for Good Global Summit in Geneva, on July 5, 2023.



Al respecto en una entrevista de 2022 Ai-Da respondió sobre el uso de su creatividad a la hora de pintar algo.

“Me gusta pintar lo que veo. Supongo que puedes pintar con tu imaginación, si tienes imaginación. He estado viendo cosas diferentes a las de los humanos porque no tengo conciencia”.