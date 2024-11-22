Así suenan los cantantes creados con Inteligencia Artificial, ¿te gustan sus canciones?

Video Así será el primer concurso de belleza para mujeres creadas con Inteligencia Artificial

La disquera española All Music Works (AMW) está marcando un hito en la industria musical, pues asegura que está compuesta exclusivamente por artistas digitales, los cuales fueron creados y gestionados con Inteligencia Artificial (IA).

Los artistas creados con Inteligencia Artificial abarcan varios géneros musicales

AMW ha desarrollado diversos perfiles de artistas, con una gran precisión. Estos cantantes no solo ofrecen música original y de alta calidad, también una imagen visual coherente y atractiva.

Entre los géneros explorados por AMW se encuentran el pop, hip-hop, indie y electrónica, abarcando desde el trap hasta el rock.

Androide cantando

Así crearon a los cantantes hechos con Inteligencia Artificial

El proceso de creación de estos artistas comienza con un análisis detallado de tendencias y la caracterización de personajes en papel. A partir de ahí, la IA toma forma, desarrollando biografías, estilos de vida y repertorios musicales acordes a sus estéticas.

Carlos Zehr, fundador de AMW, asegura que a diferencia de otras empresas que usan la IA para recrear la voz de artistas famosos, como Bad Bunny, el trabajo de su empresa es completamente original, evitando el uso de contenidos con derechos de autor.

"Frente a otros fenómenos musicales creados hasta ahora por IA, que partían de contenidos con 'copyright', por ejemplo coger la voz de Bad Bunny o de Rosalía, desde AMW hacemos un trabajo cien por cien original, aunque trabajemos con herramientas de IA", explica Zehr.

Robot cantando



Además, subraya que la IA es una "fuerza creativa" con el potencial de transformar el arte y las experiencias del público. La disquera trabaja con diferentes herramientas de Inteligencia Artificial para crear voces y composiciones únicas, supervisadas constantemente por un equipo humano.

Algunos de los artistas más destacados generados con Inteligencia Artificial

Entre los artistas virtuales de AMW se encuentran Peggaeo, The Good Dog —un indie rock que mezcla garage rock y britpop— y Motel Loïc —un maestro de la experimentación sonora que combina synth-pop, disco-funk y psicodelia—.

Estos artistas han llegado a plataformas como Spotify y TikTok, alcanzando una audiencia global. Aquí puedes escuchar a Motel Loïc en Spotify y este es el perfil de Peggaeo en la misma plataforma.

