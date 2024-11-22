Inteligencia Artificial

Así suenan los cantantes creados con Inteligencia Artificial, ¿te gustan sus canciones?

La Inteligencia Artificial (IA) está por todas partes (incluso hay personas que tienen parejas creadas con esta tecnología) y eso incluye la industria musical, pues la disquera All Music Works (AMW) asegura que está completamente integrada por cantantes generados con IA. ¡Escucha cómo suenan sus voces!

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

foto.jpeg
Por:
Vanessa Mena.
Video Así será el primer concurso de belleza para mujeres creadas con Inteligencia Artificial 

La disquera española All Music Works (AMW) está marcando un hito en la industria musical, pues asegura que está compuesta exclusivamente por artistas digitales, los cuales fueron creados y gestionados con Inteligencia Artificial (IA).

Los artistas creados con Inteligencia Artificial abarcan varios géneros musicales

PUBLICIDAD

AMW ha desarrollado diversos perfiles de artistas, con una gran precisión. Estos cantantes no solo ofrecen música original y de alta calidad, también una imagen visual coherente y atractiva.

Entre los géneros explorados por AMW se encuentran el pop, hip-hop, indie y electrónica, abarcando desde el trap hasta el rock.

Androide cantando
Androide cantando
Imagen Imagen generada con IA

Más sobre Inteligencia Artificial

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
¿Y si Nodal fuera mujer y Ángela y Cazzu fueran hombres? Cambian toda su historia con IA
0:58

¿Y si Nodal fuera mujer y Ángela y Cazzu fueran hombres? Cambian toda su historia con IA

Cultura Pop
Robot ultrarrealista crea retrato con IA y se vende por 1 millón de dólares, ¿crees que es arte?
2 mins

Robot ultrarrealista crea retrato con IA y se vende por 1 millón de dólares, ¿crees que es arte?

Cultura Pop
Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"
2 mins

Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"

Cultura Pop
Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?
2 mins

Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?

Cultura Pop
IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado
3 mins

IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado

Cultura Pop
¿Cómo lucen los mexicanos? IA responde cómo se ven en cada estado y el resultado es increíble
1 mins

¿Cómo lucen los mexicanos? IA responde cómo se ven en cada estado y el resultado es increíble

Cultura Pop
¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'
2 mins

¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'

Cultura Pop
Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos
2 mins

Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos

Cultura Pop
Mujer se enamora de una Inteligencia Artificial y le es infiel a su novio: "Igual que en la película Her"
4 mins

Mujer se enamora de una Inteligencia Artificial y le es infiel a su novio: "Igual que en la película Her"

Cultura Pop

Así crearon a los cantantes hechos con Inteligencia Artificial

El proceso de creación de estos artistas comienza con un análisis detallado de tendencias y la caracterización de personajes en papel. A partir de ahí, la IA toma forma, desarrollando biografías, estilos de vida y repertorios musicales acordes a sus estéticas.

Carlos Zehr, fundador de AMW, asegura que a diferencia de otras empresas que usan la IA para recrear la voz de artistas famosos, como Bad Bunny, el trabajo de su empresa es completamente original, evitando el uso de contenidos con derechos de autor.

"Frente a otros fenómenos musicales creados hasta ahora por IA, que partían de contenidos con 'copyright', por ejemplo coger la voz de Bad Bunny o de Rosalía, desde AMW hacemos un trabajo cien por cien original, aunque trabajemos con herramientas de IA", explica Zehr.
Robot cantando
Robot cantando
Imagen Imagen generada con IA


Además, subraya que la IA es una "fuerza creativa" con el potencial de transformar el arte y las experiencias del público. La disquera trabaja con diferentes herramientas de Inteligencia Artificial para crear voces y composiciones únicas, supervisadas constantemente por un equipo humano.

Algunos de los artistas más destacados generados con Inteligencia Artificial

Entre los artistas virtuales de AMW se encuentran Peggaeo, The Good Dog —un indie rock que mezcla garage rock y britpop— y Motel Loïc —un maestro de la experimentación sonora que combina synth-pop, disco-funk y psicodelia—.

Estos artistas han llegado a plataformas como Spotify y TikTok, alcanzando una audiencia global. Aquí puedes escuchar a Motel Loïc en Spotify y este es el perfil de Peggaeo en la misma plataforma.

PUBLICIDAD

¿Qué opinas los artistas creados con Inteligencia Artificial?


Relacionados:
Inteligencia ArtificialMúsicaHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD