Elon Musk

Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"

La tecnología avanza rápidamente, y la empresa Tesla ha presentado su primer robot humanoide, el cual estará disponible al público a un precio exorbitante. Además, su presentación desató una ola de memes que hicieron reír a todos.

Por: Lili Diaz.
Por:
Lili Diaz.
Video Joven presume cómo es tener una novia hecha con IA y desata debate sobre el amor 

Tesla ha dado un paso más en el terreno de la robótica al presentar a su primer robot humanoide autónomo y los internuatas no tardaron en crear memes sobre lo que le pedirían hacer y cómo "reaccionaría" a situaciones que a muchos les parecerían imcomprendibles.

¿Cuánto cuesta un robot Tesla? Los robots de Elon Musk se llaman 'Optimus'

Este robot llamado Optimus, diseñado para realizar tareas repetitivas en fábricas y otras aplicaciones de manufactura, fue anunciado por el CEO de Tesla, Elon Musk, en un evento especial. Un pequeño grupo de estos androides caminó, interactuó con los asistentes y realizaron tareas humanas cotidianas, como traer un paquete del porche, servir bebidas y regar las plantas para mostrar sus habilidades.

@teslaownerssv

Tesla Robot Optimus gives me chocolate. Tesla robot will change every industry. #fyp #viral #tesla #tsla #teslabot #irobot #optimus

♬ original sound - Tesla Owners Silicon Valley


Optimus se controla con un sistema de IA avanzado que es similar al que Tesla utiliza en sus vehículos autónomos. De esta forma, el robot puede tomar decisiones en tiempo real y adaptarse a las necesidades del entorno en el que esté operando, abriendo posibilidades para su uso en tareas de logística, manufactura y servicios básicos. Elon Musk, CEO de Tesla Motors, reveló que el robot tendrá un costo aproximado entre 20 mil 30 mil dólares.

Los mejores memes sobre la llegada del robot Optimus

Aunque Optimus promete ser un avance importante en la industria robótica, la respuesta en redes sociales ha sido rápida y, en muchos casos, humorística, pues las redes sociales se llenaron de memes poco después de la presentación, reflejando tanto la fascinación como la sorpresa de los usuarios ante esta nueva tecnología.

Algunos hicieron videos mostrando que posiblemente una de las tareas de los robots cuando sean adquiridos en Latinoamérica sería ayudarle a los albañiles a construir casas, justo como lo ilustra el clip.

@dama170601

#latinoamerica #robotdetezla #construccion #vallenato #video

♬ sonido original - ️David Mendoza


Muchos aseguraron que si contaran con un robot Optimus lo usarían para tareas sencillas, pero que pueden ser molestas como por ejemplo indicarle al androide que debe formarse desde tempranas horas del día para que pueda obtener una ficha en las clínicas del seguro social por ellos.

Imagen Twitter


Otros quedaron convencidos que a pesar de los robots Optimus serán inteligentes no podrían enfrentarse a algunas situaciones "tercermundistas" ir a la tienda, que el dueño no tenga cambio y en lugar de entregarle el dinero restante, le de un paquete de chicles para compensarlo.

Imagen Twitter


Curiosamente la mayoría de los memes que hablan del tema no cuentan con fotos de los propios robots, sino que utilizan imágenes de la cinta 'Yo, Robot' de 2004 y que fue protagonizada por Will Smith.

Imagen Twitter


Uno de los memes más virales fue aquel donde plantearon la idea de que los robots no serían capaces de ayudar a las mamás latinas a encontrar cosas, ya que no entenderían sus indicaciones por lo "extraño que hablan".

@vic_osores21

El robot procede a desconfigurarse 🤣 #Meme #MemeCut #CapCut #IA

♬ original sound - Rojo Nuño

También se destacó la naturaleza aún experimental del robot, haciendo comparaciones con tecnología ficticia y proyectando cómo podría integrarse, o incluso "fallar", en tareas diarias, como ir por las tortillas.

Imagen Twitter


¿Cuál de estos memes es tu favorito?

