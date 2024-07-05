Inteligencia Artificial

¿Cómo lucen los mexicanos? IA responde cómo se ven en cada estado y el resultado es increíble

Las imágenes de cómo se ven las personas de cada estado de México encantaron a muchos internautas, pero hicieron enojar a otros tantos y aquí te contamos por qué:

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

José Luis Noriega's profile picture
Por:José Luis Noriega
Video ¿Cómo hablan los mexicanos? Alexa muestra cómo suenan diferentes acentos y no lo podrás creer 

Recientemente, se ha generado un gran interés y debate en torno a cómo la inteligencia artificial (IA) percibe y representa a diferentes grupos de personas. En esta ocasión, el usuario de TikTok @alexiregio le pidió a una IA que describiera cómo lucen los mexicanos de cada estado de la República Mexicana.

Los resultados, si bien pueden ser controversiales, brindan una interesante perspectiva sobre cómo la IA interpreta y caracteriza la diversidad de la población de ese país.

Así lucen los mexicanos
Así lucen los mexicanos
Imagen TikTok (@alexiregio)

¿Cómo se ven los Mexicanos por Estado?

PUBLICIDAD

Más sobre Inteligencia Artificial

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
¿Y si Nodal fuera mujer y Ángela y Cazzu fueran hombres? Cambian toda su historia con IA
0:58

¿Y si Nodal fuera mujer y Ángela y Cazzu fueran hombres? Cambian toda su historia con IA

Cultura Pop
Robot ultrarrealista crea retrato con IA y se vende por 1 millón de dólares, ¿crees que es arte?
2 mins

Robot ultrarrealista crea retrato con IA y se vende por 1 millón de dólares, ¿crees que es arte?

Cultura Pop
Así suenan los cantantes creados con Inteligencia Artificial, ¿te gustan sus canciones?
2 mins

Así suenan los cantantes creados con Inteligencia Artificial, ¿te gustan sus canciones?

Cultura Pop
Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"
2 mins

Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"

Cultura Pop
Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?
2 mins

Ponen a Alexa a rezar el rosario en un velorio y el video causa polémica: ¿Es una falta de respeto?

Cultura Pop
IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado
3 mins

IA crea un comercial de cerveza: Internet no sabe si reír o llorar con el resultado

Cultura Pop
¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'
2 mins

¿Prime Video está usando IA para doblaje de sus series? Internautas comparten 'pruebas'

Cultura Pop
Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos
2 mins

Katy Perry y Rihanna estuvieron en la Met Gala 2024? La verdad detrás de sus fotos

Cultura Pop
Mujer se enamora de una Inteligencia Artificial y le es infiel a su novio: "Igual que en la película Her"
4 mins

Mujer se enamora de una Inteligencia Artificial y le es infiel a su novio: "Igual que en la película Her"

Cultura Pop

Según los resultados generados por la IA, las descripciones de los mexicanos de cada estado varían considerablemente. Algunos ejemplos:

Mexicanos
Mexicanos
Imagen TikTok (@alexiregio)

Es importante destacar que estas descripciones pueden reflejar sesgos o percepciones limitadas de la IA, y no necesariamente representan la diversidad real de la población mexicana.

Mexicanos.
Mexicanos.
Imagen TikTok (@alexiregio)

Los mexicanos son un pueblo profundamente diverso, con una riqueza cultural y étnica que se refleja en la apariencia física de sus habitantes. Desde las comunidades indígenas con rasgos ancestrales hasta los mestizos de ascendencia mixta, pasando por los descendientes de inmigrantes de todo el mundo, la población mexicana es un tapiz vibrante de identidades.

Mexicanos
Mexicanos
Imagen TikTok (@alexiregio)

En México, puedes encontrar personas de tez clara y ojos azules, así como individuos de piel morena y rasgos indígenas marcados. Hay altos y delgados, así como otros de estatura más baja y complexión robusta.

Mexicanos.
Mexicanos.
Imagen TikTok (@alexiregio)

Esta diversidad se debe a la larga historia de mezclas culturales y migraciones que han moldeado a la nación a lo largo de los siglos. Cada región del país tiene sus propias características y tradiciones, lo que se traduce en una amplia gama de apariencias y estilos de vida.

Mexicanos.
Mexicanos.
Imagen TikTok (@alexiregio)

Lejos de ser un grupo homogéneo, el pueblo mexicano es un reflejo de la riqueza y la complejidad de su identidad nacional. ¿Te gustaron las ilustraciones?

Relacionados:
Inteligencia ArtificialHistorias viralesViral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX