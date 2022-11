Inteligencia Artificial revela cómo luciría el ser humano en el futuro: resultado es aterrador

Desde hace un par de años, la Inteligencia Artificial comenzó a ganar terreno en el mundo de la tecnología y ha logrado cosas asombrosas como por ejemplo, mostrar cómo lucirían algunos famosos si aún estuvieran vivos.

Las capacidades de la conocida IA cada vez son más amplias y un tiktoker decidió aprovecharlas al máximo para plasmar en su cuenta @artistaartificial, cosas insólitas.

TikTok que muestra apariencia de humanos en un millón de años

Con más de 420 mil seguidores, este usuario de la plataforma se dedica a mostrar todo aquello que le piden sus seguidores representado bajo la inteligencia artificial como el fin del mundo , la apariencia de diversos personajes del cine o la televisión y lugares ficticios como Atlantis, entre otros más.

Todas sus imágenes, las cuales explotan la creatividad al máximo, tienen detalles que dejan atónitos a sus seguidores.

Esto fue lo que ocurrió cuando @artistaartificial se preguntó cómo lucirían los seres humanos en el futuro de acuerdo a la Inteligencia Artificial, específicamente dentro de un millón años.

Le pedí a la Inteligencia Artificial que representara cómo se vería el humano en un millón de años y estos fueron los resultados", fue el texto que acompañó al video.



En sus 8 resultados diferentes mostró versiones distintas, pero todas con un elemento en común, es decir que estos humanos del futuro tienen las articulaciones y algunos órganos visibles.

También un par de representaciones parecían darle a las personas una apariencia un tanto alienígena por la forma de sus estructuras óseas y el tamaño de sus ojos.

Incluso, algunos humanos futuristas contaban con arrugas que les daban una apariencia terrorífica.

El video dejó sorprendidos a los usuarios

Dicho tiktok, fue visto por alrededor de 50 mil personas, quienes en los comentarios revelaron estar más que impactados con la creaciones de la Inteligencia Artificial.

"Qué interesante patrón, hasta escalofríos me dio", "Lo que veo es la fusión de humano y maquina...", "Son como bio-maquinas, alucinante", "Esto me dejó más dudas que respuestas" o "No sé si sorprenderme o asustarme de lo que nos depara el futuro", son algunas opiniones de los usuarios en TikTok.



Para no causar controversias el usuario @artistaartificial, dejó en claro que todo su contenido solo lo realiza para entrener a los demás.

@artistaartificial Replying to @VENDETTA Tarde pero seguro. Así represento la inteligencia artificial a cómo se vería el ser humano en un millón de años. Recuerden que solo es ficción, para mero entretenimiento. #midjourney #artistaartificial #aiart #futuro ♬ Paris - Else



¿Crees que esta visión de los seres humanos dentro de mil años sea acertada? Dinos en los comentarios.