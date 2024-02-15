Hombre se va de vacaciones con almohada del rostro de su esposa: ella canceló de último momento

Video ¿Qué haces si te encuentras a tu ex por accidente? Internet comparte las mejores reacciones

Un hombre se fue de vacaciones sin su esposa y llevó a cambio una almohada con el rostro de ella volviéndose viral con las divertidas fotos del viaje.

Hombre se va de vacaciones con almohada del rostro de su esposa

No hay duda de que existen hombres capaces de hacer cualquier cosa por la mujer amada; sin embargo, nadie puede poner en tela de juicio el sentimiento de un Raymond por su esposa al decidir irse de vacaciones sin ella.

A través de redes sociales se hizo viral la historia de esta pareja originaria de Filipinas y es que cuentan que tenían pactado un viaje al que ella de último momento no pudo asistir.

En plena fecha en la que partirían a Corón, Palawan en Filipinas, Joanne, quien es modelo independiente de profesión, tuvo trabajo que no pudo cancelar por lo que no viajó con él, contaron al medio local Kami.

Sin embargo, el hombre decidió seguir con el plan y se aventuró a viajar sin su esposa pues todo estaba listo y pagado.

Hombre se va de vacaciones con almohada del rostro de su esposa. Imagen Raymond/Facebook



De forma simbólica, ella estuvo presente en cada lugar que visitó Raymond pues llevó con él una almohada con el rostro de Joanne.

La peculiar anécdota, que se dio a conocer en 2022, fue realizada con el fin de cumplir la promesa que Raymond le hizo a su esposa de llevarla a todas partes con él.

A través de su cuenta oficial de Facebook el hombre publicó una serie de fotografías en las que se le ve posando desde cada sitió que visitó siempre con su esposa-almohada entre sus manos.

“Si necesitas algo, solo di, ¿vale?”, se lee junto a una de las imágenes en las que aparece el hombre con su almohada en los asientos del avión.

“¡La próxima vez tendremos nuestra propia familia!”, anotó en una fotografía más donde él y la almohada posan con una familia de cebras.

Hombre se va de vacaciones sin su esposa y se lleva almohada de su rostro. Imagen Raymond/Facebook

Internet reacciona a peculiares vacaciones de pareja

Las imágenes siguen causando revuelo en redes sociales, donde algunos de los internautas se muestran incrédulos antes la historia, mientras otros consideraron adorable la acción del hombre y muchos más consideraron una mala elección de foto para la almohada.