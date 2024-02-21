Entretenimiento

Fans de Taylor Swift cantan a todo pulmón sus temas en pleno vuelo y los acusan de “irrespetuosos”

Las swifties fueron criticadas en redes por armar tremendo alboroto durante un vuelo al que hasta el personal de la aerolínea se unió.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video El romántico beso de Taylor Swift a Travis Kelce con el que celebraron su triunfo en el Super Bowl

Las swifties están envueltas en una nueva polémica luego de que, junto a azafatas, cantaron a todo pulmón los temas de Taylor Swift en pleno vuelo, situación que en redes sociales fue calificada como irrespetuosa.

Fans de Taylor Swift cantan durante un vuelo temas de la cantante

El fervor que la cantante causa entre sus millones de seguidores alrededor del mundo quedó expuesto en una reciente grabación compartida en TikTok, donde se ve a un grupo de fanáticas interpretar a gritos las canciones de la estrella estadounidense.

Los seguidores de Swift coincidieron en uno de los vuelos que salieron en el marco de la presentación que la también compositora ofreció el pasado 18 de febrero en Melbourne, Australia frente a más de 200 mil personas, armando un ‘concierto’ en el aire.

“Melbourne, ¿qué te digo después de que más de 288.000 de ustedes vinieran y bailaran con nosotros en las últimas 3 noches? Eso fue inolvidable. Estabas en otro NIVEL. Gracias por los recuerdos. Voy a visitar a menudo los de este fin de semana”, publicó la cantante sobre dicha presentación a través de Instagram.
En la grabación compartida en TikTok por la usuaria maddisonolsen111 hace unos días se observa a la mayoría de los pasajeros con las manos en alto entonando a gritos los temas de Taylor Swift.

En una imagen más se puede ver también a parte del personal de la aerolínea cantando en el micrófono del avión y a las azafatas unirse a la euforia de las swifties bailando a mitad del pasillo ‘Shake it off’.

“Si no es así como viajas a la gira de Eras Tour, entonces no lo quiero”, fue la frase con la que la fan publicó la viral grabación que en menos de una semana suma más de 3 millones de reproducciones.
@maddisonolsen111

If this isn’t how you commute to the Era’s tour, then I don’t want it #taylorswift #viral #erastouraustralia

♬ original sound - Maddison Olsen

Fans de Taylor Swift arman alboroto en pleno vuelo y en redes son criticadas

Aunque claro que las fanáticas de la cantante envidiaron el momento y aplaudieron la unión de las fans, muchos usuarios calificaron la acción como una falta de respeto para el resto de los pasajeros.

Entre las tantas críticas que provocó la grabación se leen algunos comentarios en los que internautas compartieron lo que hubieran hecho de estar presentes en el polémico momento.

“Me encierro en el baño y no salgo”; “El chico en medio de todo (emoji de calavera)”; “Esto sería una tortura”; “Mis problemas de ira nunca podrían”; “Espero que haya un reembolso para los demás pasajeros, eso es muy injusto”; "Es muy irrespetuoso. Imagínese pagar dinero por un vuelo sólo para escuchar esto durante un par de horas”, son algunos de los comentarios.
