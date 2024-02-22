Joven acusa al tiktoker HotSpanish por hacer videos falsos: le pagaron por actuar que ganó una lipo

Video Le dicen "amiga" a su novia para cumplir un reto y provocan un tremendo drama

Desde junio de 2026, ‘HotSpanish’ comenzó a subir videos a Youtube, donde reta a personas para darles grandes premios y documentar todo el proceso. Ahora una de las chicas que participó en una de sus dinámicas compartió que todo fue actuado y que no cumplieron con el trato que tenían.

Joven asegura que HotSpanish le pagó para actuar en uno de sus videos virales donde se rapó Imagen Instagram @hotspanishreal/@iamgisel____________________/Youtube Brocolee

Joven confiesa que le pagaron por actuar en uno de los videos de HotSpanish

Roberto González Manso, mejor conocido como HotSpanish en la comunidad digital, es un creador de contenido que se dedica a realizar videos donde regala dinero, o un gran premio, a cambio de que realicen polémicos retos, como besar a personas desconocidas, pasar por un detector de mentiras frente su pareja o raparse.

Hace un año, el youtuber subió un video en el que reta a 3 mujeres a raparse para ganarse una lipoescultura, o una fuerte suma de dinero, donde Gisel Avila fue la ganadora.

“Sí me sirve el varo (dinero). (Lo hago) por el dinero, soy pobre”, revela en el momento en el que la están rapando.

Después de que 3 chicas se despidieron de su cabello participaron en una ruleta, donde ganaba quien consiguiera el número más grande o la lipo. Al final, Gisel tuvo la cifra más alta, pero como ella iba por el dinero, le ofrecieron 10 mil pesos a cambio de que cediera su lugar a otra de las otras concursantes, pero ella hizo una contraoferta de 25 mil pesos, la cual no aceptaron.

Tras ganar el premio, Gisel usó su cuenta de TikTok en marzo de 2023 para documentar todo el proceso de su cirugía, pero no todo resultó como ella quería, ya que el tratamiento no se concretó.

La joven utilizó nuevamente TikTok para contar la verdad detrás del premio, asegurando que HotSpanish le pagó por actuar en el video, accediendo a hacer todo lo que le pidió para que el clip fuera todo un éxito.

“Accedí a todo lo que me dijeron que hiciera, previamente manipulada, me pagaron por actuar lo que estaba pasando en mi vida. Al final me dejaron en un hospital y no me ayudó en todo lo que mencionó en redes y en persona”.



La joven compartió que recibió muchas críticas de los internautas, las cuales ignoró porque pensó que le iban a cumplir el trato,pero al final la dejaron solo con los primeros medicamentos y después la ignoraron, al igual que el médico que la operó.

“Mi mamá sí está enferma y sí trabajé vendiendo lo que dije, simplemente alguien me manipuló muy bien”, expresó.



Debido a los constantes mensajes negativos que recibe en sus redes decidió contar la verdad, ya que muchas personas le aconsejaron que no se quedara callada.

Joven que acusó a HotSpanish de no cumplir con el trato denuncia censura: “Acoso e intimidación”

Después de que su historia se hiciera viral, Gisel compartió en la misma red social unas capturas de pantalla, donde se muestra que su más reciente video, el que cuenta todo el asunto con HotSpanish, no podrá ser visto por otros usuarios por ‘inclumpliento de las normas de la comunidad’.

Como muchas personas pensaron que la joven había borrado el video, Gisel aseguró que no fue así, que se trató de ‘acoso e intimidación’, incluso le respondió a unas chicas que comentaron sus publicaciones más antiguas de cuando se rapó.

Gisel Avila revela que bloquearon su video donde cuenta la verdad de lo que ocurrió con HotSpanish Imagen TikTok @iamgisel________________

“De seguro la gente de HotSpanish le reportaron su otro video, porque ya no dejan comentar y según que está en revisión”, escribió la usuaria @angelica666, a lo que Gisel respondió: “Justo es de lo que me llegó la notificación”.