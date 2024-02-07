Papás dejan a sus hijos decir todas las groserías que quieran y los graban: el nuevo reto que divide a redes

Padres e hijos en ocasiones se unen para realizar un trend que está de moda en TikTok y si bien muchos de ellos son inofensivos, llegó uno que está en el ojo del huracán, pues da libertad a los niños de decir groserías con el consentimiento de sus padres.

¿Qué es el 'Bad word bathroom challenge'? conoce el trend de TikTok que nace como un ejercicio de crianza

Se trata del 'Bad word bathroom challenge' o conocido en español como 'Desafío del baño de malas palabras', donde los padres explican a sus hijos que pueden decir por uno o varios minutos las groserías que quiera mientras están solos en el baño y no podrán ser castigados por dicha acción.

Es así que los adultos dejan el celular para grabar a sus hijos mientras se desahogan frente al espejo lanzado ya sea con gritos o de manera relajada las malas palabras que conocen, las cuales suelen ir de las más inofensivas hasta las más explícitas.

Los diversos clips han aumentado con el paso de las horas en TikTok y acumulan más de 88 millones de vistas. De acuerdo a diversos padres que se unen al reto, sus hijos lo hacen frente al espejo del baño para frenar su constancia de decir groserías en cualquier lugar donde se encuentren, enseñarles a no decirlas en lugares públicos, saber de dónde las aprendieron y aclarar cómo lastiman a los demás.

El trend comenzó a ganar opiniones negativas, pues algunos internautas no creen que esto sea bueno para los niños y quedan en shock al ver que sus padres autorizan esta manera de expresarse a corta edad.

"No entiendo cómo los papás permiten que los niños hagan esto", "Este trend es preocupante porque creen que es lindo cuando realmente no es así", "Esto no está bien y ni entiendo cómo lo normalizan en redes", "Qué boquita tienen esos niños, muy mal", "Creo que esto es estúpido. Estos niños son muy jóvenes", "No entiendo cómo le enseñan esto a los niños, muy mal" y "¿Cómo por qué les hace feliz ver a sus hijos diciendo groserías? qué malos padres", es lo que expresaron.



Otros argumentaron que los niños pequeños repiten las palabras que escuchan con regularidad y que, en lugar de castigarlos o criticarlos, puede ser un buen ejercicio para permitirles expresarse en un lugar seguro sin ofender a nadie directamente.

"Gran ejercicio, lo recomiendo", "Esto me ayudó a que mi hijo dejara de decir groserías donde no debe", "Este es el más sano que he visto", "Las nuevas formas de crianza son muy respetuosas y esto es el mejor ejemplo", "Gracias papás por enseñarles a sus hijos a gestionar sus emociones", "Amo esto", "La paternidad responsable es enseñarle a los hijos a expresarse en espacios seguros", "Todos ellos crecerán sabiendo que decir groserías en el público está mal" o "En realidad un poco perfecto. Tenía espacio para expresarse y verse a sí misma diciéndolas. Excelente técnica de reflexión".

¿Por qué el 'Bad word bathroom Challenge' puede ser negativo para los niños?

Lamentablemente aunque puede ser una gran herramienta de crianza representa un potencial peligro porque muchos padres en TikTok están realizando el reto sin explicarles a los hijos en qué les serviría decir groserías en el espejo y solo se enfocan en hacerse virales, además de conseguir millones de likes, lo cual podría afectar a los menores de acuerdo a la usuaria @psic.dcanndy, quien es egresada de la UNAM.



