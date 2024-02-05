'Stay at Home Girlfriend', el polémico trend de TikTok donde las mujeres presumen depender financieramente de sus novios

Video “Ahí va la que te gusta”: parejas ponen a prueba su relación con broma de TikTok

En los últimos meses dentro de TikTok se volvió tendencia el hashtag #SAHGF, el cual está generando controversia entre las usuarias y aquí conocerás por qué.

#SAHGF la nueva de tendencia TikTok que muestra la vida de mujeres que no trabajan

La siglas SAHGF son la abreviatura de Stay-at-Home Girlfriend, lo cual se traduce al español como “novia que se queda en casa” y dicho término se refiere a las chicas que permanecen en sus hogares sin trabajar, debido a que sus parejas la mantienen cubriendo todos sus gastos.

Miles de mujeres han mostrado su estilo de vida en clips de TikTok bajo esta dinámica donde mientras sus novios salen a trabajar, ellas se dedican a consentirse realizando extensas rutinas de skincare, viajes al extranjero, asistiendo al gimnasio, de compras, ir a sus restaurantes favoritos con sus amigas o en menor caso realizando simples tareas domésticas para disfrutar el resto del día en otras actividades de su interés.

Normalmente enfatizan que su único trabajo es "verse bonitas" y disfrutar de la vida, ya que no desean obtener un empleo de tiempo completo. Esto ha hecho que las usuarias incluso comenten que en el futuro desean tener novios que hagan lo mismo por ellas para no tener que preocuparse por el dinero nunca más.

"Yo también quiero vivir ese sueño Don Pool", "No quería ser mantenida hasta que vi estos videos", "Manifestando ser una de ellas pronto", "Qué ganas de no preocuparme y tener que ser bonita nada más", "Sí quiero", "Mi sueño", "Deseo esto para mi con toda el alma", "Quiero un milagro de esos", o "Ya no voy a esperar menos, realmente quiero ser así", son algunos puntos de vista.

¿Qué piensa Internet de las mujeres que se denominan como 'Stay at Home Girlfriend'?

Si bien romantizar su vida como novias en casa les han dado viralidad en masa, también comenzó un intenso debate en redes sobre el impacto negativo que puede tener sobre las generaciones más jóvenes al exponer lo "positivo" que puede ser depender financieramente de sus parejas

"No romanticen esto, está mal en muchos aspectos", "Qué miedo ser una de ellas", "Suena muy bien, pero la realidad es más turbia", "No todo es miel sobre hojuelas", "Qué miedo saber que tu pareja puede correrte cuando quiera y tener un control sobre ti", "Literal le están dando el poder a la otra persona de tratarte como quiera", "Esto puede acabar en violencia" y "No está bien depender de los demás y menos en el aspecto monetario",fueron otros.



La diferencia más grande es que las Stay-at-Home Girlfriend a diferencia de las amas de casa es que no están casadas ni tienen hijos, por lo cual la crianza ni el aseo son sus prioridades.

De acuerdo al portal 'Yahoo! life' algunos riesgos que pueden correr estas mujeres es ser expulsadas de sus hogares si la relación se deteriora, carecer de protección legal al no estar casadas con sus parejas, sufrir algún tipo de violencia o estar sujetas a tener una buena apariencia en todo momento para mantener su seguridad financiera.

"Hay una razón por la que comparten su estilo de vida y afirman que no trabajan. Pero aún así, siguen dedicando horas y horas cada día a las redes sociales",es lo que expresó Amy Morin , psicoterapeuta y editora en jefe de 'Verywell Mind' sobre el tema.



Por último, esta tendencia en TikTok apunta de manera indirecta que la riqueza es el factor más importante que se debe buscar en una pareja en lugar de otros factores como la compatibilidad, la seguridad o la atracción.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.