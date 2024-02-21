Adele revela la verdad detrás de uno de sus memes más famosos: “Pedí que no me filmaran”

Video Adele recuperó la fe en el amor gracias a su nuevo esposo millonario: ¿quién es Rich Paul?

Uno de los memes más populares de los últimos años sin duda es la expresión que hizo Adele durante un partido de la NBA en 2022 y por fin la cantante reveló lo que ocurrió ese día.

Adele explica en uno de sus conciertos la historia detrás de su famoso meme Imagen Getty Images/Captura TNT

Adele comparte la verdad detrás de su meme, culpa al equipo de grabación de la NBA

Fue el 20 de febrero de 2022 que Adele asistió al Juego de Estrellas de la NBA con su esposo, el agente deportivo Rich Paul.

Durante transmisión del juego para televisión, usualmente se suelen mostrar a las celebridades que asisten a ver el encuentro, pero al momento de enfocar a Adele, la cantante evitó a la cámara y comenzó a mirar a su alrededor, muy seria e incluso enojada.



Dicho momento se volvió un meme que aún sigue circulando en las redes sociales y fue la misma Adele quien explicó lo que ocurrió ese día durante uno de los conciertos de su residencia en Las Vegas el pasado fin de semana.

La intérprete de éxitos como ‘Someone like you’ y ‘Hello’ le explicó a su audiencia que el equipo de filmación de la NBA le había preguntado si podrían enfocarla durante la transmisión, a lo que ella se negó constantemente porque “realmente no le gusta ser famosa” y quería disfrutar el evento junto a su pareja.

“¿Recuerdan ese meme viral de mí luciendo como si no me importara un carajo? Me gustaría darle algo de contexto a ese meme. Sé que parece una locura, pero realmente no me gusta ser famosa, ¿verdad? Así que, obviamente, sé que estoy sentada en la cancha en un partido de baloncesto, lo que sea. Pero Rich (Paul) estaba trabajando en la sala y, ya sabes, hablando con otros jugadores y gente. Yo estaba bien. No me importaba. Estaba allí sola, buscando a Michael Jordan, para ser sincera”, compartió.



Finalmente, el equipo decidió ignorar su petición y la grabó de todos modos, consiguiendo que la cantante los ignorara y se robara la atención del juego, ya que el fragmento de dicha transmisión comenzó a viralizarse, en especial en X, evitando participar, como hacen otras celebridades.

“Les dije: ‘Por favor, no. Acabo de cancelar mi residencia en Las Vegas. No quiero salir en cámara’. Volvieron y me filmaron (...) Sólo quería dar un poco de contexto. Porque ignoraba mirar a todas partes menos a la cámara. Estaba muy molesta porque pedí que no me filmaran. Además mi cara es muy memeable. No puedo evitarlo”, explicó.

¿Los labios de Adele son naturales? La cantante lo aclara

Otro tema que retomó durante su concierto fue el señalamiento que ha recibido por sus labios, ya que muchas personas afirman que los ha modificado.

En cuanto a esta parte de su rostro, Adele dejó claro que son naturales y que no necesita relleno, ya que simplemente un buen delineado y un labial de larga duración logran ese efecto.



La cantante ha usado su residencia en Las Vegas para platicar con sus seguidores, además de interpretar sus temas más famosos, donde deja a un lado su fama de celebridad y recibe con cariño a sus seguidores, incluso tiene una gran colección de peluches del Doctor Simi que le han regalado sus fans mexicanos.