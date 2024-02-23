Muerte

¡Muy astuto! Hombre se disfraza de ‘la muerte’ para evitar ser asaltado por las noches; video se hace viral

Sosteniendo una guadaña y vestido de negro, un hombre en Morelos, México,asustó a sus vecinos al salir en la noche para salir a la tienda.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Cosas de los cumpleaños mexicanos que sorprenden a los extranjeros: la mordida del pastel es una

Con el objetivo de sentirse más seguros, e incluso evitar o exhibir algún crimen, muchas personas han colocado cámaras de seguridad, sin imaginar que en algún momento podrían captar algo divertido, como el hombre que parecía ir disfrazado de ‘la muerte’.

Hombre se disfraza de 'La Muerte' y asusta a sus vecinos
Hombre se disfraza de 'La Muerte' y asusta a sus vecinos
Imagen X @ExtraMorelos

Hombre se disfraza de ‘La Muerte’ para salir a la tienda sin ser asaltado: conoce la historia

PUBLICIDAD

En redes sociales circula un video en el que un hombre es captado vestido completamente de negro, o al menos eso parece, durante la noche, pero lo que llamó la atención fue el accesorio que llevó.

Más sobre Viral

Perrito evita que se incendie su casa con heróica acción y video se viraliza: "Es muy inteligente"
2 mins

Perrito evita que se incendie su casa con heróica acción y video se viraliza: "Es muy inteligente"

Cultura Pop
Jovencita se casa mientras lucha con una enfermedad terminal: no dejó que nada arruinara su boda
2 mins

Jovencita se casa mientras lucha con una enfermedad terminal: no dejó que nada arruinara su boda

Cultura Pop
Influencer recrea vestido de Ariana Grande de los Oscar usando playeras y sábanas: así quedó
3 mins

Influencer recrea vestido de Ariana Grande de los Oscar usando playeras y sábanas: así quedó

Cultura Pop
Latina muestra cómo cambia su novio estadounidense al llegar a México: Baila y come picante
2 mins

Latina muestra cómo cambia su novio estadounidense al llegar a México: Baila y come picante

Cultura Pop
Hombre acepta que quemen el coche de su mamá a cambio de 25 mil pesos
3 mins

Hombre acepta que quemen el coche de su mamá a cambio de 25 mil pesos

Cultura Pop
¿Qué tanto trae? Así es ‘El Mugrero’, la botana mexicana que está dando de qué hablar por sus ingredientes
3 mins

¿Qué tanto trae? Así es ‘El Mugrero’, la botana mexicana que está dando de qué hablar por sus ingredientes

Cultura Pop
Balenciaga lanza pulsera de cinta adhesiva: internautas se burlan con memes y crean su propia versión
3 mins

Balenciaga lanza pulsera de cinta adhesiva: internautas se burlan con memes y crean su propia versión

Cultura Pop
Se enamoró de una sobrecargo y ahora pide ayuda en TikTok para encontrarla
2 mins

Se enamoró de una sobrecargo y ahora pide ayuda en TikTok para encontrarla

Cultura Pop
Se echa un clavado sin ver que había marea baja y el momento divierte a TikTok: "Tremendo golpe"
2 mins

Se echa un clavado sin ver que había marea baja y el momento divierte a TikTok: "Tremendo golpe"

Cultura Pop
Pone a prueba a su esposa coreana con frases mexicanas y ella sufre un choque cultura
2 mins

Pone a prueba a su esposa coreana con frases mexicanas y ella sufre un choque cultura

Cultura Pop

En el clip el hombre aparece caminando en la colonia Emiliano Zapata, ubicada en Jojutla, Morelos, México, sosteniendo una guadaña, impactando a sus vecinos, ya que parece ir disfrazado de ‘La Muerte’ en febrero, cuando octubre y noviembre son los meses donde la gente disfruta de Halloween y Día de Muertos.

De acuerdo con la información de medios locales, como ‘Extra de Morelos’, el sujeto simuló ser ‘la huesuda’ para no ser asaltado al salir a comprar cigarros a la tienda.

Hombre disfrazado como ‘La Muerte’ explica a la policía por qué salió así a la calle

En cuanto sus vecinos vieron al hombre pasear por la avenida 18 de marzo de esa manera, de inmediato llamaron a la policía, quienes acudieron para saber qué estaba pasando.

Al interrogarlo, las autoridades se enteraron que el señor simplemente salió así para ahuyentar a los asaltantes, incluso aseguró que la guadaña no es real, por lo que únicamente la llevó para asustar a los criminales, ya que la zona se ha vuelto insegura, sin pensar que sus vecinos fueron los que más se preocuparon.

Debido a la alza del crimen, varios vecinos colocaron cámaras de seguridad y fue gracias a una de ellas que pudimos apreciar este momento que se volvió viral en redes, siendo los internautas quienes lo tomaron como algo divertido.

“Claro que le funcionó”, “Si funciono se discuten los resultados”, “Jajaja, así vamos a andar todos”, “Qué buena idea, yo me vestiré de la llorona cuando salga por pan en la noche”, “Me voy a comprar una guadaña igual” y “¡Hasta logró que llegara la policía!”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.


Incluso el sitio ‘APD Noticias’ y hasta Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla, mostraron una foto del momento en el que el hombre es cuestionado por la policía, de esta manera ‘la muerte’ únicamente usaba un pans, negro, una gorra y la guadaña era de plástico.


¿Qué harías si vieras una persona disfrazada de esta manera en tu vecindario? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.

Relacionados:
MuertePremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD