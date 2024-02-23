¡Muy astuto! Hombre se disfraza de ‘la muerte’ para evitar ser asaltado por las noches; video se hace viral

Video Cosas de los cumpleaños mexicanos que sorprenden a los extranjeros: la mordida del pastel es una

Con el objetivo de sentirse más seguros, e incluso evitar o exhibir algún crimen, muchas personas han colocado cámaras de seguridad, sin imaginar que en algún momento podrían captar algo divertido, como el hombre que parecía ir disfrazado de ‘la muerte’.

Hombre se disfraza de 'La Muerte' y asusta a sus vecinos Imagen X @ExtraMorelos

Hombre se disfraza de ‘La Muerte’ para salir a la tienda sin ser asaltado: conoce la historia

En redes sociales circula un video en el que un hombre es captado vestido completamente de negro, o al menos eso parece, durante la noche, pero lo que llamó la atención fue el accesorio que llevó.

En el clip el hombre aparece caminando en la colonia Emiliano Zapata, ubicada en Jojutla, Morelos, México, sosteniendo una guadaña, impactando a sus vecinos, ya que parece ir disfrazado de ‘La Muerte’ en febrero, cuando octubre y noviembre son los meses donde la gente disfruta de Halloween y Día de Muertos.

De acuerdo con la información de medios locales, como ‘Extra de Morelos’, el sujeto simuló ser ‘la huesuda’ para no ser asaltado al salir a comprar cigarros a la tienda.

¡Ay nanita! 😰



Circula video en donde se aprecia a un hombre sosteniendo una guadaña simulando ser la 'huesuda', esto con la finalidad de evitar ser asaltado ya que salió a comprar cigarros. Esto habría ocurrido en la colonia Emiliano Zapata de #Jojutla pic.twitter.com/10VWzqunCp — Extra de Morelos (@ExtraMorelos) February 21, 2024

Hombre disfrazado como ‘La Muerte’ explica a la policía por qué salió así a la calle

En cuanto sus vecinos vieron al hombre pasear por la avenida 18 de marzo de esa manera, de inmediato llamaron a la policía, quienes acudieron para saber qué estaba pasando.

Al interrogarlo, las autoridades se enteraron que el señor simplemente salió así para ahuyentar a los asaltantes, incluso aseguró que la guadaña no es real, por lo que únicamente la llevó para asustar a los criminales, ya que la zona se ha vuelto insegura, sin pensar que sus vecinos fueron los que más se preocuparon.

Debido a la alza del crimen, varios vecinos colocaron cámaras de seguridad y fue gracias a una de ellas que pudimos apreciar este momento que se volvió viral en redes, siendo los internautas quienes lo tomaron como algo divertido.

"Claro que le funcionó", "Si funciono se discuten los resultados", "Jajaja, así vamos a andar todos", "Qué buena idea, yo me vestiré de la llorona cuando salga por pan en la noche", "Me voy a comprar una guadaña igual" y "¡Hasta logró que llegara la policía!", fueron algunas de las reacciones de los internautas.



Incluso el sitio ‘APD Noticias’ y hasta Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla, mostraron una foto del momento en el que el hombre es cuestionado por la policía, de esta manera ‘la muerte’ únicamente usaba un pans, negro, una gorra y la guadaña era de plástico.

No asusten!!! 😅 buenos días Morelos pic.twitter.com/UgT1i6EfQJ — Juan Angel Flores Bustamante (@juanangel_fb) February 20, 2024