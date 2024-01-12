Viral

¡Qué miedo! Mujer se muda a lujosa casa de 800 años y en selfie aparece algo paranormal

Una famosa conductora de radio australiana se mudó a Italia a una lujosa casa muy antigua, sin pensar que podría encontrarse con una criatura sobrenatural.

Por:
Liliana Carmona.
Video Así puedes pasar la noche en las casas más embrujadas de Estados Unidos

Kate Langbroek, una locutora de radio de Australia, decidió mudarse a una lujosa casa en Italia, algo que siempre había querido, pero nunca se imaginó que justo en ese lugar viviría una experiencia sobrenatural.

Mujer capta un fantasma en el espejo de su nueva casa
Mujer capta un fantasma en el espejo de su nueva casa
Imagen Instagram @katelangbroek/Nickelodeon

Mujer se toma selfie y descubre a un ser sobrenatural en el espejo: esto fue lo que pasó

Kate se mudó a una lujosa casa en Europa, que tiene 800 años de antigüedad, junto a su esposo Peter Lewis y sus cuatro hijos: Lewis, Sunday, Artie y Jan, en 2019.

De acuerdo al relato que realizó en su cuenta de Instagram, vivir en Italia era un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo, por ello había trabajado y ahorrado para poder cumplir sueño. La locutora quería un hogar donde pudiera descansar en un espacio que llevara entre sus paredes muchos recuerdos e historias de todas las personas que pasaron por ahí.

“(Nuestro departamento) se encuentra en un antiguo palacio, construido en parte en el año 1300”, explicó.

Kate compartió que la sala de su hogar tiene 3 enormes espejos que datan de los años 1700, siendo el lugar que escogió para tomarse una selfie con su amiga Tash, tras decirle que si daba vueltas muy rápido, podrías ver el pasado en dicho objeto.

“Entonces nos reímos y decidimos tomarnos una selfie para ver si aparecía algo. Miro por encima de mi cabeza. ¿¿¿Que demonios es eso??? Además, espero que si esa aparición blanca es un fantasma, al menos colabore para que finalmente podamos mudarnos”, escribió.
Mujer muestra a fantasma reflejado en el espejo de su casa
Mujer muestra a fantasma reflejado en el espejo de su casa
Imagen Instagram @katelangbroek


En el espejo, se puede apreciar a una persona vestida de blanco, quizás una monja, mirando directamente a las mujeres, lo cual asustó a sus seguidores, incluso una persona le señaló que había dos fantasmas en su hogar.

“Hay más que dos fantasmas ahí... si miras la ‘niebla’ que cubre las figuras, hay un hombre con un turbante a la derecha y una mujer a la izquierda con algo sobre su hombro”, le escribió.

Hombre se toma foto con su gato, la sube a redes y lo alertan sobre un fantasma

El usuario de X @SevelioEv compartió una secuencia de capturas de pantallas en las que podemos ver a un hombre con un gato negro llamado ‘Sparrow’ mientras se están mudando.

La historia solo estaba disponible para sus mejores amigos y fue uno de ellos quien le advirtió sobre una persona que se alcanzaba a ver al fondo del pasillo. Aunque esa parte está sin iluminación, en la imagen se puede observar a alguien de pie junto a la puerta.


¿Alguna vez has vivido una experiencia sobrenatural? No dudes en compartirnos tu historia en la sección de comentarios.


