¡Qué miedo! Mujer se muda a lujosa casa de 800 años y en selfie aparece algo paranormal

Kate Langbroek, una locutora de radio de Australia, decidió mudarse a una lujosa casa en Italia, algo que siempre había querido, pero nunca se imaginó que justo en ese lugar viviría una experiencia sobrenatural.

Mujer capta un fantasma en el espejo de su nueva casa Imagen Instagram @katelangbroek/Nickelodeon

Mujer se toma selfie y descubre a un ser sobrenatural en el espejo: esto fue lo que pasó

Kate se mudó a una lujosa casa en Europa, que tiene 800 años de antigüedad, junto a su esposo Peter Lewis y sus cuatro hijos: Lewis, Sunday, Artie y Jan, en 2019.

De acuerdo al relato que realizó en su cuenta de Instagram, vivir en Italia era un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo, por ello había trabajado y ahorrado para poder cumplir sueño. La locutora quería un hogar donde pudiera descansar en un espacio que llevara entre sus paredes muchos recuerdos e historias de todas las personas que pasaron por ahí.

“(Nuestro departamento) se encuentra en un antiguo palacio, construido en parte en el año 1300”, explicó.



Kate compartió que la sala de su hogar tiene 3 enormes espejos que datan de los años 1700, siendo el lugar que escogió para tomarse una selfie con su amiga Tash, tras decirle que si daba vueltas muy rápido, podrías ver el pasado en dicho objeto.

“Entonces nos reímos y decidimos tomarnos una selfie para ver si aparecía algo. Miro por encima de mi cabeza. ¿¿¿Que demonios es eso??? Además, espero que si esa aparición blanca es un fantasma, al menos colabore para que finalmente podamos mudarnos”, escribió.

Mujer muestra a fantasma reflejado en el espejo de su casa Imagen Instagram @katelangbroek



En el espejo, se puede apreciar a una persona vestida de blanco, quizás una monja, mirando directamente a las mujeres, lo cual asustó a sus seguidores, incluso una persona le señaló que había dos fantasmas en su hogar.

“Hay más que dos fantasmas ahí... si miras la ‘niebla’ que cubre las figuras, hay un hombre con un turbante a la derecha y una mujer a la izquierda con algo sobre su hombro”, le escribió.

