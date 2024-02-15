Policía latino se disfraza de oso de peluche en San Valentín para realizar una detención: video se hace viral

Video 'Mi primera chamba': los errores en el trabajo que dejaron a estas personas en ridículo

Los operativos antidrogas suelen ser de alto riesgo en cualquier lugar del mundo y si bien en la mayoría de los casos se presenta la violencia un policía decidió hacer un ingenioso plan para evitarla.

Policía se hace pasar por un oso de peluche en San Valentín para realizar operativo antidrogas

Fue el 14 de febrero cuando en el distrito San Martín de Porres ubicado en Perú, un oficial se disfrazó de un oso de peluche gigante para detener a dos mujeres acusadas de narcotráfico.

Su plan consistió en hacerse pasar por un regalo de San Valentín, sostener un cartel con la frase "Eres mi razón de sonreír" y un globo en forma de corazón para tocar a la puerta donde al parecer estaban dichas sospsechosas y darles su sorpresa del 14 de febrero.

Cuando bajó una de ellas quedó encantada con el "osito" y al estar a pocos centímetros de él fue cuando el agente la inmovilizó y le puso un par de esposas para que fuera subida a una camioneta de la policía.

Al ver el éxito del hombre, sus compañeros se acercaron a ayudar inmediatamente y entraron al domicilio donde detuvieron a la segunda mujer. Tras examinar el domicilio, las autoridades encontraron más de mil envoltorios de pasta de cocaína, además de billetes y monedas de diferente denominación.

🧸💔| Efectivos del #GrupoTerna, Región Policial Lima, uno de ellos mimetizado de osito de peluche cariñosito, capturaron en San Martín de Porres a dos microcomercializadoras de droga.

Se comisó más de 1000 envoltorios conteniendo PBC.

¡Si te quiere, no te deja delinquir! pic.twitter.com/SxEvex08qc — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2024



Gracias a las cámaras de la policía se obtuvieron imágenes del arresto y de hecho, la Policía Nacional del Perú publicó el clip del operativo en sus cuentas de Facebook y Twitter con la frase "¡Si te quiere, no te deja delinquir".

La detención de las mujeres con este método esparció risas en Internet

En poco tiempo el clip se volvió extremadamente viral, tanto que medios internacionales replicaron el heróico acto. Los usuarios que vieron el material felicitaron al policía y expresaron que les provocó risa ver que realmente funcionó su plan.

"Jaja qué gran golpe fue ese", "Gracias por las risas", "Se pasaron jaja no puedo creer que sí funcionó", "Es el héroe que necesitamos pero no el que merecemos, un guardián silencioso", "No pensé que terminaría riéndome por eso", "¡Qué policías tan inteligentes!", "Me muero de risa, realmente yo también hubiera caído", "¿Te imaginas nacer en Finlandia y perderte esto?", "Lo más gracioso es que no es la primera vez que usan esa técnica y les sigue funcionando" o "No me esperaba ese final", fueron algunas reacciones.



Algo que resultó ser muy extraño es que en los últimos segundos del video posteado por las autoridades se puede ver a una de las detenidas llorando y al "osito" tratando de consolarla.

Un policía en Perú se disfraza de oso gigante en San Valentín para detener a una mujer. pic.twitter.com/lxKPXxkXv0 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 15, 2024

¿Qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

