Hombre gasta 19 mil dólares para convertirse en lobo con un disfraz y causa polémica: era su sueño de la infancia

Existen historias extrañas y curiosas en Internet, como la del hombre que ganó la lotería y decidió recibir el cheque disfrazado para no compartir su premio con su familia o la siguiente, donde un hombre hizo algo alocado para alcanzar su sueño de la infancia.

Toru Ueda, es un ingeniero japonés que se hizo viral a nivel mundial al revelar mediante diversas entrevistas que deseaba ser un lobo y pudo lograrlo al mandar a hacer un disfraz personalizado a la empresa Zeppet Workshop, la cual es especializada en hacer trajes increíblemente realistas para películas, anuncios, programas de televisión, eventos y encargos individuales.

De acuerdo al portal 'DailyMail' este fue elaborado en alrededor de siete semanas por cuatro empleados y tuvo un costo de tres millones de yenes, es decir poco más de 19 mil dólares para transformarse en el depredador de pelaje gris.

Ueda reveló que le gusta volverse un lobo dentro de la comodidad de su hogar y no salir con el traje a las calles a realizar sus actividades diarias. El traje le permite relajarse y escapar momentáneamente de los desafíos de la vida.

"Cuando uso mi disfraz, siento que ya no soy humano. Estoy libre de relaciones humanas. Todo tipo de problemas, relacionados con el trabajo y otras cosas, puedo olvidarme de ellos".

Toru Ueda habló sobre cómo fue su primera experiencia dentro del traje de lobo

También añadió cómo se sintió al ponerse el traje por primera vez y por fin poder convertirse en animal cuando lo desee.

"Debido a mi amor por los animales desde pequeño y a algunos trajes de animales realistas que aparecían en la televisión, soñaba con serlo algún día.En la prueba final, me sorprendió mi yo transformado en el espejo. Fue un momento en el que mi sueño se hizo realidad. Mi orden de 'parecer un verdadero lobo caminando sobre sus patas traseras' fue difícil, por decir lo menos, pero el traje completo era exactamente como lo imaginaba".



Lo que más le agradó al hombre de 32 años es que realmente pusieron atención a los detalles para su pedido, debido a que el pelaje y las facciones del lobo superaron sus expectativas, además de que se preocuparon por crear un sistema de ventilación cómodo y hacer sencilla la tarea de ponérselo sin la necesidad de recibir ayuda de una segunda persona.

Esta no es la primera vez que Zeppet Workshop se hace viral por su trabajo, pues en 2023 cumplió otro encargo personal, donde un hombre japonés pidió que lo convirtieran en un perro Collie con un disfraz y que pudiera caminar como uno de estos animales, es decir en cuatro patas.

Se estima que gastó dos millones de yenes para obtenerlo y publicó un video en su canal de YouTube en el que lleva el disfraz de canino y parece estar realizando los movimientos como si fuera un can real.

