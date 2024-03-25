Dos estrellas explotarán 'cerca' de la Tierra: cuándo y cómo ver este fenómeno astronómico

Video Todo sobre el cometa diablo que ‘rozará’ la Tierra en abril y es más grande que París

En un espectáculo cósmico que despierta la curiosidad de astrónomos y entusiastas del espacio, la nova T Coronae Borealis está a punto de ofrecernos un estallido impresionante que podrá verse desde la Tierra, ya que está ubicada muy cerca de nuestro planeta (a tan sólo 3 mil años luz).

Esta llamada 'enana blanca' está lista para protagonizar un evento astronómico que sucede cada 80 años.

¿Qué es una nova?

Según los sitios web de 'National Geographic' y 'Space', se denomina nova a aquella enana blanca de un sistema binario de estrellas que, al extraer materia de su compañera, produce una explosión de fusión nuclear que no desencadena la destrucción de la estrella.

Esta explosión, expulsa todos los materiales que constituían a la estrella y se van al espacio, formando una nube.

En el caso de T Coronae Borealis (T CrB), se trata de un sistema binario compuesto por una estrella gigante roja y una enana blanca que orbitan entre sí. Cuando la estrella gigante roja se vuelve inestable debido a la creciente temperatura y presión, comienza a expulsar sus capas externas. La enana blanca, por su parte, captura esa materia y energía en su superficie. La atmósfera densa y poco profunda de la enana blanca se calienta lo suficiente como para provocar una reacción termonuclear, lo que resultará en la nova que veremos desde la Tierra.

¿Cuándo podremos observar la explosión de estas dos estrellas?

La explosión puede ocurrir en cualquier momento, se calcula que entre febrero y septiembre de 2024.

La cuenta de @NASAUniverse en la red social X (antes Twitter) proporcionará actualizaciones sobre el estallido y su apariencia.

¿Cómo se observará la explosión de las dos estrellas de T Coronae Borealis?

La nova T CrB, normalmente de magnitud +10 (demasiado tenue para verla a simple vista), saltará a magnitud +2 durante la explosión. Esto la hará muy brillante, tanto que podríamos verla desde nuestro planeta a simple vista.

Para observar la explosión, dirige tu mirada hacia la constelación Corona del Norte (o Coronae Borealis), que se encuentra entre las constelaciones de Hércules y Boötes.

Constelaciones de Hércules y Boötes Imagen NASA

Al encontrarnos tan lejos, no hará falta ningún instrumento especial para observarla, ya que cuanto más bajo es el número de su magnitud, más visible será desde el planeta Tierra, según la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio).

El estallido aparecerá como una "nueva" estrella brillante, que terminará esfumándose en tan sólo una semana.

Los astrónomos observarán la nova utilizando el Telescopio Espacial Hubble y estudiarán el evento celeste a través de rayos X y luz ultravioleta en el Observatorio Neil Gehrels Swift con base en el espacio.

Así se verá el estallido de la nova T Coronae Borealis Imagen X

¿Cuándo fue la última vez que explotó la T Coronae Borealis?