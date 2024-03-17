Eclipse solar total: por qué no te puedes perder este espectáculo celestial

Video ¡No te pierdas el eclipse solar! Míralo de forma segura con estas recomendaciones

El Sol está a punto de realizar otro acto de desaparición en América del Norte, convirtiendo el día en noche durante un eclipse solar total.

El punto máximo del espectáculo del 8 de abril durará hasta 4 minutos y 28 segundos mientras ocurre la oscuridad total, el doble que el eclipse solar total que oscureció los cielos de Estados Unidos en 2017.

PUBLICIDAD

Este eclipse tomará una ruta diferente y más poblada. Entrará por la costa del Pacífico de México, atravesará Texas y Oklahoma, y cruzará el Medio Oeste, el Atlántico medio y Nueva Inglaterra. Finalmente saldrá por el este de Canadá hacia el Atlántico.

Se estima que 44 millones de personas viven en el territorio de unas 115 millas de ancho en donde se podrá ver la oscuridad total, desde Mazatlán, México hasta Terranova. Alrededor de 32 millones de ellos se encuentran en Estados Unidos, lo que garantiza carreteras congestionadas para el imperdible espectáculo celestial.

El eclipse permitirá a muchos compartir la “maravilla del universo sin tener que ir muy lejos”, dijo Kelly Korreck, directora del programa de eclipses de la NASA.

Esto es lo que debe saber sobre el ecipse solar total de abril y cómo debes prepararte para verlo:

¿Qué sucede durante el eclipse solar total?

La luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol, tapando su luz. Cortará una línea diagonal de suroeste a noreste a través de América del Norte, sumergiendo brevemente en la oscuridad a las comunidades a lo largo de ella.

15 estados de Estados Unidos serán testigos de una parte de la acción, aunque en Tennessee y Michigan apenas podrá verse.

Entre las ciudades que se encuentran en pleno campo de visión: Dallas, Texas; Little Rock, Arkansas; Indianápolis, Cleveland; Búfalo, Nueva York; y Montreal, lo que supone el eclipse más multitudinario del continente.

No te preocupes si no tienes asientos en primera fila. Prácticamente todos en el continente podrán ver al menos un eclipse parcial. Cuanto más lejos de la zona en la que se verá la total oscuridad, más pequeña será el área de sol cubierta por la Luna. En Seattle y Portland, Oregon, lo más lejos posible en el territorio continental de Estados Unidos, la luna se 'tragará' un tercio del Sol.

Esta imagen de exposición múltiple, tomada en intervalos de cinco minutos, muestra la progresión de un eclipse solar total, con la luna pasando frente al sol sobre Siem Reap en el noroeste de Camboya, el 24 de octubre de 1995. Imagen Richard Vogel/AP

¿Por qué la totalidad es más larga esta vez?

Por un golpe de suerte cósmico, la Luna hará su mayor aproximación del mes a la Tierra el día antes del eclipse solar total. Eso la sitúa a solo 223,000 millas de distancia el día del eclipse.

PUBLICIDAD

La Luna parecerá un poco más grande en el cielo gracias a esa proximidad, lo que resultará en un período especialmente largo de oscuridad, bloqueando al Sol.

Es más, la Tierra y la Luna estarán a 93 millones de millas del Sol ese día, la distancia promedio.

Cuando una Luna más cercana se empareja con un Sol más distante, la totalidad puede durar hasta unos asombrosos 7 minutos y medio. La última vez que el mundo vio más de siete minutos de totalidad fue en 1973 sobre África. Eso no volverá a suceder hasta 2150 sobre el Pacífico.

¿Cómo puedo ver el eclipse de forma segura?

Las gafas de sol no son suficientes. Las gafas especiales para eclipses son cruciales para observar con seguridad el Sol mientras la Luna avanza por el cielo de las últimas horas de la mañana y de la tarde.

Durante la penumbra total, cuando el Sol está completamente oculto, está bien quitarse las gafas y mirar a simple vista. Pero antes y después, unas gafas de eclipse certificadas son imprescindibles para evitar daños oculares. Solo asegúrate de que no estén rayadas ni rotas.

Las cámaras, binoculares y telescopios deben estar equipados con filtros solares especiales para una visualización segura. En pocas palabras: nunca mires un Sol expuesto sin la protección adecuada ningún día del año.

¿Dónde hay algunas fiestas para observar el eclipse cerca de mí?

Las ciudades que podrán ver el eclipse total están organizando 'fiestas de estrellas'. Se llevarán a cabo festivales, carreras, retiros de yoga, círculos de tambores y más en museos, recintos feriales, parques, estadios, bodegas, cervecerías e incluso en uno de los autocines más antiguos de Ohio y en el Indianapolis Motor Speedway.

PUBLICIDAD

Además de mirar hacia arriba, puedes asistir a una 'graduación espacial' en Texas Hill Country, casarte en ceremonias con temas de eclipses en Tiffin, Ohio, y Russellville, Arkansas, o repasar la historia del paseo lunar en el Museo Armstrong del Aire y el Espacio en Wapakoneta, Ohio, la ciudad natal de Neil Armstrong.

A medida que se desarrolle el eclipse, la NASA lanzará pequeños cohetes con instrumentos científicos a la atmósfera superior desde Virginia y perseguirá la sombra de la totalidad desde aviones a gran altitud. Los satélites y la tripulación de la Estación Espacial Internacional intentarán capturar el espectáculo desde el espacio.

Habrá numerosas transmisiones en vivo para aquellos atrapados en las nubes o fuera del camino del eclipse.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total?

Los eclipses solares totales ocurren cada uno, dos o tres años, a menudo en medio de la nada, como el Pacífico Sur o la Antártida. El próximo eclipse solar total, en 2026, podrá verse en la franja norte de Groenlandia, Islandia y España.

América del Norte no volverá a experimentar la totalidad hasta 2033, siendo Alaska la única opción. Luego eso será todo hasta 2044, cuando la totalidad se limitará al oeste de Canadá, Montana y Dakota del Norte.

El siguiente eclipse en Estados Unidos será en 2045, y se de costa a costa, desde el norte de California hasta Cabo Cañaveral, Florida.

Aparte de Carbondale, Illinois, en el punto de mira de los eclipses de 2017 y 2024, normalmente se necesitan entre 400 y 1,000 años antes de que la totalidad regrese al mismo lugar, según Korreck de la NASA.