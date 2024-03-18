Eclipse Total de Sol 2024

Habrá un eclipse total de Sol el 8 de abril: dónde y cómo verlo de manera segura

Aquí te decimos cuándo, dónde y cómo ver el eclipse total de Sol más esperado de este 2024.

Lili Diaz
Por:Lili Diaz
Video ¿El cometa Diablo impactará la Tierra? Científicos explican qué pasará cuando llegue en abril de 2024

Los eclipses totales de Sol son uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de ver, debido a que la Luna pasa entre el Sol y el planeta Tierra, lo cual hace que el cielo se oscurezca y se aprecie un impactante anillo solar.

Una buena noticia al respecto es que el próximo ocurrirá el 8 de abril de 2024 y aquí te contamos todo lo que debes saber.

¿En qué países será visible el eclipse

total de Sol del próximo 8 de abril de 2024?

La página oficial de la NASA informa que el eclipse solar total podrá observarse en algunas regiones de Estados Unidos, México y Canadá. Además, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que este fenómeno "se debe a que, aunque nuestro satélite posee un diámetro 400 veces menor al del astro, también está 400 veces más cerca".

De hecho, el mejor lugar para apreciarlo desde tierras mexicanas es en Mazatlán, Sinaloa, y su punto máximo de oscuridad tendrá una duración de 4 minutos y 20 segundos, es decir, la mayor de todo el continente. Otras ciudades que podrán apreciar el suceso en su totalidad serán Durango, Torreón en Coahuila y Monclova, Coahuila; no obstante, en la capital del país se verá un eclipse con la Luna cubriendo alrededor del 79% del disco solar.

En Estados Unidos, las metrópolis de Cleveland, Ohio; Erie, Pensilvania; Buffalo, Nueva York; Burlington, Vermont; Lancaster, New Hampshire; y Caribou, Maine, también podrán apreciar la vista total del esperado eclipse, pero alrededor de las 3:15 y 2:33 pm en el horario del Este.

"El recorrido del eclipse continúa desde México, ingresando a Estados Unidos por Texas, y recorriendo Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. El eclipse ingresará a Canadá por el sur de Ontario y continuará a través de Quebec, Nuevo Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia. El eclipse saldrá de América del Norte continental por la costa atlántica de Terranova, Canadá, a las 5:16 pm" es lo que resalta la agencia espacial.
Eclipse total solar
Eclipse total solar
Imagen Getty Images

Un dato interesante es que a la par del eclipse total de sol será visible 'El Cometa Diablo', aunque este alcanzará su máxima visibilidad el 21 de abril.

¿Cómo ver de manera segura el eclipse total de sol?

Una de las preguntas más comunes al respecto del eclipse total de sol es cómo verlo de manera segura y los expertos recomiendan no mirar directamente al sol, ya que esto puede provocar lesiones oculares graves.

"Para observar un eclipse solar de forma segura, usa anteojos para eclipses (no gafas de sol comunes) o utiliza un método de observación indirecta como el proyector estenopeico", fue parte de la declaración.


Durante la penumbra total, cuando el sol está completamente oculto, está bien quitarse las gafas y mirar a simple vista. Pero antes y después, unas gafas de eclipse certificadas son vitales para evitar daños oculares.

Otra recomendación es usar protector solar, un sombrero y ropa para evitar daños en la piel, debido a que las personas estarán expuestas a la luz solar durante horas.

¿Cuándo podrá apreciarse otro eclipse solar total?

Algo importante a resaltar es que no habrá otro eclipse solar total en un par de años, es decir hasta 2026 y específicamente en la franja norte de Groenlandia, Islandia y España.

En el territorio de América del Norte, 2033 es el año donde este fenémono espacial se presentará solamente en Alaska y diez años después se presentará otro que solamente será visible en Cánada y algunos lugares de Estados Unidos como Montana y Dakota del Norte.


¿Ya estás listo para presenciar este fenómeno único? Dinos en los comentarios.

