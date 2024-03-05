¿‘Dune’ es una copia de ‘Star Wars’? Los parecidos van más allá de los mundos desérticos

Video 'Dune': el incómodo beso entre Zendaya y Timothée Chalamet en el set y otros secretos

Tras el estreno de ‘Dune: parte dos’, miles de fans han usado las redes sociales para externar sus impresiones de la película de Denis Villeneuve. Uno de los comentarios más repetidos es sobre sus similitudes con ‘Star Wars’, algo en lo que hasta la crítica especializada estuvo de acuerdo.

¿Qué tanto se parecen en realidad ambas sagas y cuál idea llegó primero? Te lo explicamos.

¿‘Dune’ es una copia de ‘Star Wars’? Fans señalan parecidos

La segunda parte de las películas de Denis Villeneuve adentró más a los nuevos fans en el mundo que Frank Herbert relató en los 60, si bien, casi de inmediato surgieron comparaciones con otra de las mayores sagas de ciencia ficción, ‘Star Wars’.

Sin duda, la similitud más evidente es el escenario de las historias: ambas se desarrollan en mundos intergalácticos y desérticos.

El ambiente nos trae otro parecido entre ambas tramas: en ‘Dune’, la melange es una especia de Arrakis que sirve para hacer viajes intergalácticos, por lo que es muy codiciada, mientras que en ‘Star Wars’ también vemos una especia que sirve como una droga alucinógena que los bandidos buscan a toda costa, si bien no es esencial para hacer viajes.

'Dune 2' Imagen Warner Bros. Pictures



También hay que resaltar los ‘poderes’ de algunos de los personajes en ambas sagas. En la creación de Frank Herbert, las Bene Gesserit (un grupo élite de mujeres) pueden usar La Voz para influenciar a otros y en el mundo de George Lucas encontramos que quienes tienen La Fuerza consigo, pueden obtener resultados un tanto parecidos. Eso sí, las facultades de las Bene Gesserit van mucho más allá de la mencionada.

En ‘Dune 2’, apenas y vemos a la hermana de Paul Atreides, pero basta para introducir al personaje y cimentar lo que podríamos ver en un futuro. Lo que llama la atención es su nombre: Alia, que suena un poco como a la princesa Leia, ¿no lo crees?

Las princesas Alia y Leia son otro de los parecidos de 'Dune' y 'Star Wars'. Imagen Lucasfilm/Twentieth Century Fox



De hecho, ahí encontramos otra conexión entre las sagas de ciencia ficción: un par de hermanos que unen sus fuerzas para combatir fuerzas oscuras.

Hablando de parentescos, hay que recordar los lazos de Paul Atreides con el barón Vladimir Harkonnen y el de Luke Skywalker con Darth Vader: ambos protagonistas tienen la misión de acabar con el villano de toda una galaxia, sin darse cuenta de que, en realidad, pelean con alguien de su propia sangre (el primero, contra su tío y el segundo, contra su padre).

El barón Vladimir Harkonnen y Darth Vader son otra de las similitudes entre 'Dune' y 'Star Wars'. Imagen Warner Bros. Entertainment

Frank Herbert habló del parecido entre los libros de ‘Dune’ y ‘Star Wars’

Si bien estas similitudes han sido el tema de discusión de los fans en días recientes, no es la primera vez que se ponen sobre la mesa.

Hay que recordar que el primer libro de ‘Dune’, escrito por Frank Herbert, se publicó en 1965, mientras que la primera película de ‘Star Wars’ se estrenó en 1977, más de una década después.

En ese sentido, el escritor se refirió al tema. ‘Polygon’ rescata una entrevista de Herbert con 'Associated Press' el año en que salió ‘A New Hope’, en la que contaba que un periodista le había preguntado si planeaba demandar a George Lucas.

“Me esforzaré por no presentar una demanda. No tengo idea de qué libro mío adaptó, pero sospecho que puede ser ‘Dune’, ya que yo tenía una Princesa Alia y la película tiene una Princesa Leia. Y he oído que hay un cadáver de gusano de arena y habitantes de una capucha en el desierto, tal como en ‘Dune’”, dijo el a autor pese a no haber visto la cinta.

Frank Herbert habló del parecido entre los libros de ‘Dune’ y las películas de ‘Star Wars’. Imagen Getty Images



En 1985, durante una conferencia en la Universidad de California (UCLA) volvió a tocar el tema:

“Lucas nunca ha admitido que copiaron mucho de ‘Dune’. Y no digo que lo hicieran, solo digo que hay 16 puntos idénticos entre el libro ‘Dune’ y ‘Star Wars’. Ahora, ustedes llevaron estadística: ¿qué es?, ¿es 16 veces en 1, las probabilidades de que eso sea una coincidencia? No hay tantas estrellas en el universo”, comentó.