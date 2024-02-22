'Dune 2' con Zendaya y Timothée Chalamet 'desarma' a la crítica: la comparan con 'Star Wars'

Video Timothée Chalamet reacciona a los que lo llaman Timoteo en México

Desde días antes de su estreno en Estados Unidos (el próximo 1 de marzo), 'Dune 2' ya ha dado mucho de qué hablar por las apariciones que han realizado los protagonistas Zendaya y Timothée Chalamet en público, pero ahora, además, la crítica, quien ya pudo ver este estreno, quedó rendida ante él.

La primera parte de 'Dune' fue multipremiada en el 2022 y todo parece indicar que la segunda parte correrá con la misma suerte, ya que ha encantado a quienes la han visto hasta ahora.

Dune 2 Imagen Instagram

¿Qué dice la crítica sobre 'Dune 2' y sus protagonistas, Zendaya y Timothée Chalamet?

El estreno de 'Dune 2', parte de la saga de Denis Villeneuve, es uno de los más esperados de la primera mitad del 2024, ya que ha despertado muchas expectativas por el gran resultado que obtuvo la parte uno.

"Si te interesó la primera, esta también debería captar tu atención con un guión tenso y bien ejecutado, y personajes atractivos con los que querrás pasar casi tres horas", expresó Kristen López de 'The Wrap', haciendo énfasis en la duración del filme.



La crítica ya pudo verla y aplaudieron el trabajo de la producción.

"Al igual que Christopher Nolan, el director trabaja a la mayor escala posible, llevando el medio hasta el límite para adaptarlo a su visión", reflexionó Peter Debruge de 'Variety'.



Incluso hay quien ya la compara con 'Star Wars' y otras cintas icónicas de Hollywood.

"'Dune 2' es 'El imperio contraataca' y 'Lawrence de Arabia' de Denis Villeneuve. Es una ópera de ciencia ficción de gran escala con una historia hipnotizante y emocionalmente devastadora", opina David González de 'The Cinematic Reel'.

Imagen Twitter / @starwars

No sólo la historia y la ciencia ficción manejadas fueron elogiadas, sino también los efectos visuales, la acción y los escenarios que nos regala la película, que hacen que el aburrimiento no se presente, al tener el timming adecuado para aparecer.

"Si toda la charla sobre profecía y destino te suena a una forma pesada de pasarla, no te preocupes: Villeneuve sabe exactamente cuándo dejar caer una de las fantásticas secuencias de acción", mencionó Tom Jorgensen de 'IGN'.



La mayoría de las criticas concuerdan también en la buena dirección de Villeneuve y las buenas actuaciones de sus protagonistas.

"Chalamet siempre ha sido un experto soñador, pero su química con Zendaya logra establecer de inmediato un romance que, esencialmente, avanza rápido", apuntó Hoai-Tran Bui de 'Inverse'. "Zendaya ofrece aquí la actuación de su carrera y se destaca claramente entre un mar de giros impresionantes", agregó Mark Cassidy de 'ComicBookMovie.com'. "Es electrizante, al igual que la cautivadora actuación de Chalamet, representada en secuencias en las que Paul llama la atención como el líder carismático que todos le han dicho que podría ser, y en otras escenas en las que honra el legado de su padre", manifestó Courtney Howard de 'Fresh Fiction'.

Graeme Guttman de 'Screen Rant' destacó que aunque se cambiaron partes clave de la novela, Villeneuve hace que el giro de Paul sea aún más trágico, lo cual le brinda riqueza al filme.

A pesar de ser en su mayoría positivas, hubo quienes captaron algunos fallos en la narrativa.

"La película comienza a volverse repetitiva", reveló Chris Evangelista de 'Slashfilm'.



Damon Wise de 'Deadline' pronostica que habrá algo más grande, mejor y más decisivo en la tercera y, "con suerte", última parte de la trilogía.

Dune parte 2 Imagen Instagram



Con todos estos comentarios se prevé que 'Dune 2' podría ser uno de los mejores filmes de la primera parte del 2024.

¿Cuándo se estrena en cines 'Dune 2'?

En Estados Unidos y España el estreno será el próximo 1 de marzo y en México el 15 de marzo de este 2024.